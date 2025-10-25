၂၀၂၆ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နေတန်ယာဟု ၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှုကို အစ္စရေးလူမျိုး ၅၂ ရာခိုင်နှုန်း က ကန့်ကွက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
စစ်တမ်းတစ်ခုအရ လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးမှ အလိုရှိနေသူဖြစ်သည့် ဘင်ဂျမင် နေတန် ယာဟု ၏ ၂၀၂၆ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အစ္စရေးနိုင်ငံသား ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းက ကန့်ကွက် ခဲ့ကြပါတယ်။
အစ္စရေး၏ ပုဂ္ဂလိက Channel 12 မှ ပြုလုပ်သော စစ်တမ်းတွင် တုံ့ပြန်သူ ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းက နေတန် ယာဟု ၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ထောက်ခံခဲ့ပြီး ၇ ရာခိုင်နှုန်းက သဘောထားမရှိကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။
စစ်တမ်းတွင် နေတန်ယာဟု ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ပါက အစ္စရေးလက်ယာယိမ်းထောက်ခံသူထက်ဝက်ခန့်သည် မည်သူပါတီကို ဦးဆောင်နိုင်မည်ကို မသိရှိကြောင်းလည်း ပြသထားပါတယ်။
သောကြာနေ့တွင် မအာရီယို သတင်းစာမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော နောက်ထပ်စစ်တမ်းတစ်ခုအရ နေတန်ယာဟု ၏ အစ္စရေးလွှတ်တော် ( Knesset ) သည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကထက် နှစ်နေရာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပ ပါက ၅၀ သာ အနိုင်ရမည်ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။
အစ္စရေးဥပဒေအရ အစိုးရတစ်ရပ်သည် အစိုးရတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် အစ္စရေးလွှတ်တော် ( Knesset ) ၏ အဖွဲ့ဝင် ၁၂၀ အနက် အနည်းဆုံး ၆၁ ဦး၏ ထောက်ခံမှု လိုအပ်ပါတယ်။
စစ်တမ်းများအရ အတိုက်အခံများသည် နေရာ ၅၉ နေရာ ရရှိခဲ့သော်လည်း အစိုးရဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်သော အများစုနေရာနှင့် ဝေးကွာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် အာရပ်ပါတီများသည် နေရာ ၁၁ နေရာ ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ သို့သော် အတိုက်အခံပါတီများက အာရပ်ပါတီများနှင့် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ရန် ဆန္ဒမရှိကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က အစ္စရေးနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများက နေတန်ယာဟုသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှ ထိုနှစ် ဇွန်လသို့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် စဉ်းစားနေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း တရားဝင်ကြေငြာချက် မထုတ်ပြန်ရသေး ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဥပဒေအရ အစ္စရေးအစိုးရသည် ဝန်ကြီးချုပ်၏ အဆိုပြုချက်အရ အစ္စရေးလွှတ်တော် ( Knesset ) ကို ဖျက်သိမ်း နိုင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲများကို စောစီးစွာ ကျင်းပနိုင်ရန် နှင့် ဤဆုံးဖြတ်ချက်သည် အစ္စရေးသမ္မတ၏ ခွင့်ပြုချက် လိုအပ်ပါ ပါတယ်။
နေတန်ယာဟုသည် အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဆက်တိုက်မဟုတ်သော သက်တမ်းငါးကြိမ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် အရှည်ကြာဆုံး ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ၎င်းသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြည်တွင်း အဂတိလိုက်စားမှု အရှုပ်တော်ပုံများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်တရားရုံးက ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ဂါဇာကမ်းမြောင်ရှိ ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအပေါ် "စစ်ရာဇဝတ်မှု" နှင့် "လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်သော ရာဇဝတ်မှုများ" ကျူးလွန်မှုဖြင့် သူ့အား ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့ထားရသူ ဖြစ်ပါတယ်။
