အမေရိကန် နိုင်ငံသားအများစု သည် ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ ကို အသိအမှတ်ပြုလိုကြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ အရ မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော Reuters နှင့် Ipsos တို့၏ ပူးတွဲစစ်တမ်းရလဒ်များအရ အမေရိကန်သမ္မတ ထရမ့် မှ ဆန့်ကျင်မှုများရှိသော်လည်း ဖြေဆိုသူ ၅၉ ရာခိုင်နှုန်းက ပါလက်စတိုင်းအား နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံကြပြီး ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းက ပါလက်စတိုင်းကို ဆန့်ကျင်ကြပြီး ကျန်အများစုမှာ မဆုံးဖြတ်နိုင် သို့မဟုတ် မသေချာကြောင်း သိရပါတယ်။
ပါတီနှစ်ခုစလုံးတွင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ရိဖပ်လိကန်ပါတီ ၄၁ ရာခိုင်နှုန်း တို့က ပါလက် စတိုင်း နိုင်ငံကို အသိအမှတ်ပြုထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။
မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်း ဗြိတိန်၊ ကနေဒါ၊ ပြင်သစ်နှင့် သြစတြေးလျတို့အပါအဝင် အနောက် နိုင်ငံအများအပြားက ပါလက်စတိုင်းပြည်နယ်ကို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး ဇီယွန် ဝါဒီအစိုးရကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချခဲ့ကြပါတယ်။
