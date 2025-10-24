အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawza News Agency ၏ တင်ပြထားချက်ကို ကိုးကားပြီး တင်ပြမည် ဖြစ်ပါတယ်။ အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ နာစေရ် မကာရေမို ရှီးရာဇီး မှ ချေးငွေအပေါ် အတိုးယူခွင့်ပြုထားပါသလား? ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၏ ရှရီအီ မေးမြန်း ချက်အား ဖြေကြား ပေးထား ပါတယ်။
ရှရီအီဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပါတယ်။ အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ နာစေရ် မကာရေမို ရှီးရာဇီး ထံမေးထားသည့် အမေး နှင့် အဖြေမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်တယ်။
မေးခွန်း
လူတစ်ဦးတစ်ယောက် သည် ချေးငွေပေးပြီးနောက် ငွေရင်း နှင့် အတူ အပိုငွေ (အတိုး) အား တရားတော် အရ ယူပိုင်ခွင့် ရှိပါသလား? နိုင်ငံခြားငွေကြေးများအတွက်လည်း ကွဲပြား မှု ရှိပါသလား?
အဖြေ
လူတစ်ဦးသည် တစ်စုံတစ်ဦးကို ငွေပေးချေးမည်။ ထိုချေးငွေသည် ဒေသတွင်းငွေကြေး (ဥပမာ အီရန် ရီယာလ် ) သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားငွေကြေးဖြင့်ဖြစ်စေ ၎င်းချေးယူသည့်ပမာဏကိုသာ ပြန်ယူနိုင်ပြီး ထိုထက်ပို၍ယူခြင်းသည် ဟရာမ် ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက် တစ်ဦး တစ်ယောက် သည် တစ်ဦးတစ်ယောက် အား နိုင်ငံခြားငွေ ပမာ အားဖြင့် မာခ်တစ်ရာ ပေးချေးမည် ။ပြီးနောက် ထိုငွေ အား (အီရန် ငွေ ရီယာလ် ) နှင့် ပြန်ယူမည်ဆိုလျင် စျေးကွက် ပေါက်စျေး အတိုင်း ချေးငွေ ကို ပြန်ဆပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ချေးသူမှ လျော့ယူမည်ဆို လျင် ပြဿနာ မရှိချေ။
အကြံပြုချက် - အထက်ဖော်ပြ ပါ ဖြေကြားချက်ကို ကြည့် ၍ ငွေပေးချေးသူများသည် အတိုး ယူ၍ မရချေ။ ယူထားသည့် အတိုင်း ပြန်ဆပ်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ အတိုးမယူညဲ ငွေပေးချေးသူများကိုလည်း အတိုးယူပြီး ငွေ ချေး လျင် ဆပ်ကြသကဲ့သို့ အလေးထားပြီး အချိန်မှန် ဆပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ချေးထား သည့် ငွေ သည် ဒေါ်လာ ဆိုလျင် ဒေါ်လာ ၊ ကျပ်ဆိုလျင် ကျပ်ပြန်ဆပ်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ ကိုယ်ချေးထား သည့် ငွေက ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်က မြန်မာငွေ ပြန်ဆပ်မည်ဆိုလျင် ပေါက်စျေး အတိုင်း ပြန်ဆပ်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် ငွေပေးချေးထားသူမှ ဒေါ်လာ ၁၀၀ အား ပေါက်စျေးထက် လျော့ ပေးသည်ကို သဘောတူမည် ဆိုလျင် ပြဿနာ ရှိချေ။ မိုအ်မင် အား ငွေပေးချေးခြင်းသည် ကောင်း မြတ်သည့် လုပ်ရပ် တစ်ခု ဖြစ်ပါ တယ်။ မိုအ်မင် တစ်ဦး အနေဖြင့် လည်း အခက်အခဲမရှိဘဲ မလိုအပ်ဘဲ ငွေချေးခြင်း မပြုရန် ကြိုးစားရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးနောက် ကတိအတိုင်း ပြန်ဆပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
ရှရီအီဥပသေများကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးသူတိုင်း လောကီ၊လောကုတ္တရာ အောင်မြင်ကြပါစေ။
