ဇီယွန်ဝါဒီများ သိမ်းပိုက်ထားသော တပ်ဖွဲ့များသည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Sahar News အစီရင်ခံစာအရ သိမ်းပိုက်ထားသော ဇီယွန်ဝါဒီတပ်များသည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ကင်းလှည့်ခြင်း နှင့် တပ်ဖြန့်ခြင်း စစ်ဆင်ရေးများပြုလုပ်သည့် အဆိုပါနယ်မြေသုံးခုသည် ကန်နသွရဟ် ပြည်နယ်၏ ဆင်ခြေဖုံးတွင် တည်ရှိသည်ဟု ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်များက ပြောပါတယ်။
လွန်ခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်က ဇီယွန်ဝါဒီများ သိမ်းပိုက်ထားသော တပ်ဖွဲ့သည် အယ်ဆွမာဒါနီးယားမြို့အနီးရှိ ရစ်မ်မိုရ်ရဝါဇီ ဟုခေါ်သော ဧရိယာအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတိရသင့်ပါတယ်။
ယခင် ဆီးရီးယားအစိုးရ ပြုတ်ကျပြီးကတည်းက ဇီယွန်ဝါဒီစစ်တပ်က နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကို အဆက်မပြတ် တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာ သတိပြုသင့်ပါတယ်။
သိမ်းပိုက်ထားသော ဂိုလန်ကုန်းမြင့်နှင့် ဆီးရီးယားကြား နယ်နိမိတ်မျဉ်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီးနောက် သိမ်းပိုက် ထားသော အစ္စရေးစစ်တပ်သည် ဒရ်အာ နှင့် ကန်နသွရဟ် ပြည်နယ်များရှိ အနီးနားဒေသများကို သိမ်းပိုက် ထား ကြောင်း မှတ်သားဖွယ်တွေ့ရှိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment