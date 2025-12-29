  1. Home
ဆေလဟ်ရဟ်မ် ၏ အနည်းဆုံးစံနှုန်း

၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၁:၀၃
ဆေလဟ်ရဟ်မ် ၏ အနည်းဆုံးစံနှုန်း

မဟာတမန် တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် ( ဆွလ်လ္လာဟ် ဟို အလိုင်းဟေ ဝအာလေဟီ ဝစလာမ် ) မှ ရီဝါယသ် တော် တစ်ခု တွင် ဆေလဟ်ရဟ်မ် ၏ အနည်းဆုံးစံနှုန်း ဘက်သို့ ညွှန် ပြ၍ မိန့်တော် မူထား ပါတယ်။ ဤဟဒီးစ်တော် အား လေ့လာ နှလုံးသွင်းပြီး လက်တွေ့ လိုက်နာ ကျင့်သုံး နိုင် အောင် ကြိုးစား ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

သိုဟ်ဖို အိုကူးလ် ကျမ်းမှ ရီဝါယသ်တော် လာရှိမှု ကို တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရီဝါယသ်တော် တွင် အောက်ပါအတိုင်း အရဘီ စာသား လာရှိပါတယ်။

قال رسول اللہ صلی الله علیه وآله وسلم :

صِلُوا أرحامَكُم ولو بِالسَّلامِ.

မဟာတမန် တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် ( ဆွလ်လ္လာဟ် ဟို အလိုင်းဟေ ဝအာလေဟီ ဝစလာမ် ) မိန့်တော် မူ၏။

« ဆေလဟ်ရဟ်မ် (မိဘ၊ညီအစ်ကို၊ ညီအစ်မ၊ သားသမီး၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများကိုကြည့်ခြင်း၊ကူညီခြင်း) ပြုလုပ်ပါလေ။ ယုတ်စွ စလာမ်ပေးခြင်း လောက်နှင့်လည်းပြုလုပ်ပါလေ။  »

ကျမ်းကိုး ။ ။ သိုဟ်ဖို အိုကူးလ် ကျမ်း ၊ စာမျက်နှာ ၅၇

သတိပြုရန်  - အထက်ပါ ဟဒီးစ်တော် ကို ကြည့်ပြီး  ကျနော်တို့ အနေဖြင့် ဆေလဟ်ရဟ်မ် (မိဘ၊ညီအစ်ကို၊ ညီအစ်မ၊ သားသမီး၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများကိုကြည့်ခြင်း၊ကူညီခြင်း) အရေးကြီးမှုကို သိရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအတွက် ကြောင့် မိမိတို့၏ မိဘ၊ညီအစ်ကို၊ ညီအစ်မ၊ သားသမီး၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများကိုကြည့်ခြင်း၊ကူညီခြင်း မပြုနိုင်လျင်တောင် အနည်း ဆုံးစလာမ်ပေးခြင်း ကျန်းမာရေး မေးခြင်း တို့ကိုပြုသင့်ပါတယ်။

