တစ်စုံတစ်ယောက်၏ မကောင်းမှုကို ကောင်းသည်ဟု ခေါ်ဆိုခြင်း၏ အကျိုးဆက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ကက်ရှ်ဖိုလ်ဂါမဟ် ကျမ်း မှ ရီဝါယသ်တော် လာရှိမှု ကို တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရီဝါယသ်တော် တွင် အောက်ပါအတိုင်း အရဘီ စာသား လာရှိပါတယ်။
قال الامام الجواد علیه السلام:
مَنِ استَحسَنَ قَبيحا كانَ شَريكا فيهِ.
အေမာမ် ဂျဝါဒ် (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) မိန့်တော် မူ၏။
« အကြင်မည်သူမဆို မကောင်းမှုတစ်ခုကို ကောင်းမှုဟု ယူဆပါက၊ထင်မှတ်ပါက ထိုလုပ်ရပ်တွင် မိတ်ဖက်တစ်ဦး ၊ပါဝင် သူ အဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။ »
ကျမ်းကိုး ။ ။ ကက်ရှ်ဖိုလ်ဂါမဟ် ကျမ်း ၊ အတွဲ ၂ ၊ စာမျက်နှာ ၃၄၉
ရှင်းလင်းချက် အကျဥ်း - အထက်ပါ ဟဒီးစ်တော် ကို ကြည့်ပြီးသုံးသပ်ရမည်ဆိုလျှင် ကျနော်တို့ အနေဖြင့် ထင်ရှားစွာ သိမြင်ရမည့် အချက်မှာ မကောင်းမှုတစ်ခုကို ကောင်းမှုဟု ကျနော်တို့ ထင်မှတ်မည် ၊ယူဆမည် ဆိုလျင် ထို လုပ်ရပ် တွင် ပါဝင်သကဲ့သို့ ဖြစ်သွားမည် ဖြစ်သည့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ၊ ငွေကြေးကြောင့် စသည်ဖြင့် မကောင်းမှုတစ်ခုကို ကောင်းမှုဟုထင်နေသူများ၊ ၊ အားပေးနေသူများ ကို အလွန် ဝမ်းနည်းစွာ တွေ့ရှိနေရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ထိုသူများသည်လည်း မကောင်းမှုပြု သူများပမာ ဖြစ်နေသည့်ဆိုသည့် အေမာမ် ဂျဝါဒ် (အ.စ) ၏ သွန်သင် သတိပေး ဆုံမချက်ကို မေ့နေရှာပါတယ်။ အေမာမ် ဂျဝါဒ် (အ.စ) နောက်လိုက် တိုင်း ၊အေမာမ် (အ.စ) ကို အချစ်ထားသူတိုင်း မကောင်းမှုတစ်ခုကို ကောင်းမှု ဟု ယူဆသူ၊ထင်မှတ်သူ စာရင်းတွင် မပါဝင် အထူး သတိပြု ရှောင်ကြဥ် ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
