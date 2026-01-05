ဂရင်းလန်းကျွန်းကို သိမ်းပိုက်ရန် ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ရပ်တန့်ရန် ဒိန်းမတ်ဝန်ကြီးချုပ်က ထရမ့်ကို တောင်းဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Sahar News သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဒိန်းမတ်ဝန်ကြီးချုပ် မက်တီ ဖရက်ဒရစ်ဆန်က အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု သည် ဂရင်းလန်း သို့မဟုတ် မည်သည့်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံကိုမျှ သိမ်းပိုက်ပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
မဟာမိတ်နိုင်ငံအပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုများသည် လက်မခံနိုင်စရာဖြစ်ကြောင်း ဂရင်းလန်းနှင့် ၎င်း၏ ပြည်သူများ သည် ရောင်းရန်ပစ္စည်း မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒိန်းမတ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ ကြေညာချက်သည် ဗင်နီဇွဲလားတွင် အမေရိကန်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုနှင့် အာဏာ လွှဲပြောင်းမှု မပြုလုပ်မချင်း ဗင်နီဇွဲလားသည် မိမိ ၏ကိုယ်ပိုင်ရေးရာများကို စီမံခန့်ခွဲမည်ဟု ထရမ့်၏ကြေငြာချက်အပြီးတွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ကျွန်တော်တို့ ဂရင်းလန်းကို လိုအပ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဟာ သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေအတွက် မဟုတ်ဘဲ ကာကွယ်ရေးအတွက် လိုအပ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
