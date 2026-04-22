အမေရိကန်စာရေးဆရာ ဒွန်ဝမ်စလိုးက ထရမ့်ဟာ သူကျရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဝန်ခံချင်တာမဟုတ် ကြောင်း ပြောကြား

၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၆ - ၀၈:၂၄
News ID: 1805054
ထရမ့်ရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်ဟာ နောက်ထပ်လိမ်ညာမှုတစ်ခုထက် မပိုကြောင်းသိရပါတယ်။ သူဟာ စစ်ဦးစီးချုပ် အဖြစ် သူ့ရဲ့ လုံးဝကျရှုံးမှုကို ဝန်ခံချင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် တခြားနိုင်ငံတွေက သူ့ကို "တောင်းပန်" တယ်လို့ ဟန်ဆောင်ဖို့ အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အမေရိကန်စာရေးဆရာ ဒွန်ဝမ်စလိုးက  ထရမ့်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သူသည် မိုက်မဲပြီး ပေါ့ဆကြောင်း ၊ အီရန်ရဲ့ ရွှံ့နွံထဲကနေ သူတို့ကိုယ်သူ ထွက်၍ မရကြောင်း ၊ ဒါက သူရဲ့ စစ်ပွဲဖြစ်ကြောင်း၊  ဒါက သူ၏ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ရှုပ်ထွေးမှု ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။

အနှစ်ချုပ် အားဖြင့် ထရမ့် ၏အကျင့်သိက္ခာ သည် လုံးဝကျဆင်းနေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ထရမ့်ဟာ မိမိကောင်းစား ဖို့သာ ၊  မိမိခုံမြဲဖို့သာ ကြည့်သူ၊ ဂုဏ်မောက်နေသူ ၊ စကားကို အမျိုးမျိုး အခု တစ်မျိုး ၊တော်ကြာ တစ်မျိုး ပြောတတ် သည့် အရူး တစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။

