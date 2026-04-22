ထရမ့်က အီရန် နှင့် အပစ်အခတ်ရဲစဲမှုကို သက်တမ်းထပ်တိုး

၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၆ - ၀၈:၂၁
News ID: 1805052
လေကြီးမိုးကြီး ပြီး ဂုဏ်မောက်နေသည့် အကြမ်းဖက် ထရမ့်ကတော့ နောက်ဆုံး အီရန် ၏ အရည်အချင်း နှင့် သတ္တိကို သိပြီး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အီရန်က မိမိ၏ ကမ်းလှမ်းချက်ပေးပြီး ဆွေးနွေးပွဲတွေ ပြီးမြောက်တဲ့အထိ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ဆက်လက် သက်တမ်း တိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထရမ့်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဤ မကောင်းဆိုးဝါး ထရမ့် သည် ၁၅ရက်တာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ထားလျက်  အီရန်သင်္ဘောတစ်စင်းကို တိုက်ခိုက်ပြီး သိမ်းပိုက်ခြင်း အားဖြင့် စစ်ပွဲကို နောက်တဖန်  စတင်ခဲ့ပါတယ်။  ဒါကြောင့် အီရန် ၏  ပြင်းထန် တဲ့တုံ့ပြန်မှုကို ရင်ဆိုင် ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

အီရန်ကလည်း  ထရမ့် ဘက် မှ ကတိကဝတ်ချိုးပေါက်ပြီးနောက် တရားဝင် မိမိ၏ မြေအောက်ဒုံးကျည်စခန်းများ ၊ အသစ် ထုတ် ဒုံးကျည်များ ၊ ဒရုန်းများကို ပြသခဲ့ ပါတယ်။

