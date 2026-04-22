ထရမ့် ထပ်မံ နောက်ဆုတ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ အရ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် မိမိ ၏ လူမှုကွန်ရက်တွင် မက်ဆေ့ချ်တစ်ခု၌ အီရန်နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ထပ်တိုးလိုက်ကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်။
ထရမ့် က မက်ဆေ့ချ်တွင် ဤသို့ရေးသားထားပါတယ် - « အီရန်အစိုးရသည် ပြင်းထန်စွာ ကွဲပြားနေပြီး၊ ၎င်းသည် မမျှော်လင့်ဘဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှာဗါဇ်ရှရစ်ဖ် နှင့် ပါကစ္စတန်တပ်မတော်အကြီးအကဲ ဖီမာရှယ် ဆယက်ဒ် အာစင်မ် မိုနီရ် တို့၏ တောင်းဆိုချက်အရ ၊ အီရန် ခေါင်းဆောင်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များသည် စည်းလုံးညီညွတ်သော အဆိုပြုချက်တစ်ခုကို တင်ပြနိုင်သည်အထိ အီရန်နိုင်ငံအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ရပ်ဆိုင်းထားရန် ကျွန်ုပ်တို့အား တောင်းဆိုထားပါတယ်။ »
ထရမ့်က ၎င်း၏ မက်ဆေ့ချ်ကို ဆက်လက်ပြီး « ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ စစ်တပ်အား ဝိုင်းရံမှုကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရန် နှင့် နည်းလမ်းတိုင်းတွင် အသင့်ရှိနေရန်နှင့် စွမ်းရည်ရှိရန် အမိန့်ပေးထားပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏ အဆိုပြုချက်ကို တင်ပြပြီး ဆွေးနွေးမှုများ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြီးဆုံးသည်အထိ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို ထပ်တိုးသွားပါမည်။ » ဟု ရေးသားထားပါတယ်။
