အမေရိကန်၏ ကျူးကျော်စစ်ကြောင့် ကြွေလွင့်ခဲ့ရသော ကလေးငယ် ၁၆၈ ဦးအတွက် အီရန်မျိုး ချစ်ပရိသတ် တစ်ဦး မှ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲတွင် တိတ်ဆိတ်စွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
၂၀၂၆ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပရာ အားကစားကွင်းအတွင်း အီရန်မျိုးချစ်ပရိသတ်တစ်ဦးသည် မိမိတို့နိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန်၏ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် မတရားသေဆုံးခဲ့ရသည့် အပြစ်မဲ့ကလေးငယ် (၁၆၈) ဦးအတွက် တရားမျှတမှုနှင့် အမှတ်တရဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ “MINAB 168” ဟု ရေးသားထားသော ဝတ်စုံဖြင့် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ပရိသတ်ဝတ်ဆင်ထားသည့် အင်္ကျီကျောဘက်တွင် “MINAB” အမည်နှင့်အတူ သေဆုံးသူဦးရေကို ကိုယ်စားပြုသည့် “168” ဂဏန်းကို အထင်အရှား ရိုက်နှိပ်ထားပြီး၊ အောက်ဘက်တွင် သွေးစွန်းနေသည့် ကလေးကျောပိုးအိတ်တစ်ခုကို ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပျံသန်းသွားသည့် အတောင်ပံများတပ်ဆင်ထားသည့် ပုံရိပ်ကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းသည် စစ်ပွဲ၏သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသော နုနယ်သည့် အသက်ပေါင်းများစွာကို ကမ္ဘာ့ပရိသတ်များ ရှေ့မှောက် တွင် ပြန်လည်သတိရစေရန် လေးနက်စွာ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤလုပ်ရပ်သည် အားကစားပွဲတစ်ခုကို ကြည့်ရှုရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ၊ မိမိတို့လူမျိုးအပေါ် ကျရောက်ခဲ့သည့် နာကျင်ဖွယ်ရာ အတိတ်သမိုင်းနှင့် မတရားမှုများကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက သိရှိစေရန် မျိုးချစ်စိတ် အပြည့်ဖြင့် တောင်းဆိုလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကွင်းအတွင်းရှိ ပရိသတ်များကြားတွင် ဤဝတ်စုံသည် အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိခဲ့ပြီး စစ်ပွဲ၏ ဆိုးကျိုးများနှင့် အပြစ်မဲ့ကလေးငယ်များ၏ ဘဝများအကြောင်းကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးစရာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment