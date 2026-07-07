အီရန်ပြည်သူများနှင့် သတိရှိရှိ ပြောဆိုပါ။ အီရန်၏ အမြင့်ဆုံးအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး ထရမ့်အား သတိပေးပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ဇိုလ်ကဒ်ရ် သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်၊ တနင်္လာနေ့ညတွင် အမေရိကန်သမ္မတအား ရိုင်းစိုင်းစွာ ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက “အီရန်လူမျိုး ၉၀ သန်းကို ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တဲ့ မှားယွင်းတဲ့ အမေရိကန်သမ္မတကို ကျနော် ပြောချင်တာက အီရန်ရဲ့ ထောင်ပေါင်းများစွာသော နှစ်များယဉ်ကျေးမှုကို ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ ခင်ဗျား (တစ်ခုတည်းသော) ပြောခဲ့တာမတိုင်ခင်မှာ အမြစ်နဲ့ မျိုးရိုးမရှိတဲ့ ၂၅၀ နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ သမ္မတအနေနဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ ရှုံးနိမ့်မှု၊ အရည်အချင်းမပြည့်မီမှုနဲ့ (ဝါရှင်တန်ရဲ့) ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး တောင်းဆိုမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။”
အီရန်၏ အမြင့်ဆုံးအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ အတွင်းရေးမှူးက ခြိမ်းခြောက်တဲ့ ဘာသာစကားဟာ အီရန်လူမျိုး တွေနားမှာ နေရာမရှိဘူးလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
သူက ထရမ့်အား အီရန်ပြည်သူများနှင့် သတိရှိရှိ ပြောဆိုရန် သတိပေးခဲ့ပြီး မဟုတ်ရင် တခြားနည်းလမ်းနဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို ပေးပါလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment