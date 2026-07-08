ဂျက်ဆန် ဟင်ကယ်လ်လည်း "Down With USA" ကြွေးကြော်သံကို အီရန် နောင်ဟာခွါန်နှင့်အတူ ကြွေးကြော် ။ ။ video
၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၀:၃၈
News ID: 1837587
အဗ်နာ ။ ။ အမေရိကန်နိုင်ငံသား နိုင်ငံရေးဝေဖန်သုံးသပ်သူ (Political Commentator) နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ Influencer ဖြစ်သူ ဂျက်ဆန် ဟင်ကယ်လ် (Jackson Hinkle) သည် အီရန်နိုင်ငံ၏ နာမည်ကြီး နောင်ဟာခွါန် မိုဟမ္မဒ်ဟိုစိုင်းန် သွာဟေရီ နှင့်အတူ တီဟီရန်မြို့ရှိ အင်န်ကေလာဗ် (Enghelab) ကွင်းပြင် တွင် "Down With USA" ဟူသော ကြွေးကြော်သံကို အတူတကွ ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားအတွင်း ဂျက်ဆန် ဟင်ကယ်လ်ကလည်း စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် အဆိုပါ ကြွေးကြော်သံတွင် ပါဝင်ကြွေးကြော်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Your Comment