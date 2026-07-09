မရှ်ဟဒ်မြို့သို့ မရောက်မီ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ ရုပ်ကလာပ်တော် တင် လေယာဉ်ကို အီရန် တပ်မတော် တိုက်လေယာဉ်များဂုဏ်ပြုလိုက်ပါပို့ဆောင် ။ ။ video
၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၃:၄၈
News ID: 1837803
အဗ်နာ ။ ။ အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေး၏ခေါင်းဆောင်ကြီး အာဇာနည် ဟဇရသ် အာယာ သွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ (ရ.ဟ) ၏ နှင့် ၎င်း၏ မိသားစုဝင်များအား ရုပ်အလောင်းများကို သယ်ဆောင်လာသည့် လေယာဉ်သည် မရှ်ဟဒ်မြို့ရှိ ရှဟီးဒ် ဟာရှေမီ နေဂျာဒ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် သို့ မရောက်မီ မိနစ်အနည်းငယ်အလိုတွင် အီရန်တပ်မတော်၏ တိုက်လေယာဉ်များက ဂုဏ်ပြုအကာအကွယ်ဖြင့် လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး အဆိုပါမြင်ကွင်းသည် အာဇာနည်များအပေါ် လေးစားဂုဏ်ပြုမှုကို ထင်ဟပ်စေခဲ့ပါတယ်။
Your Comment