  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ယီမင်တပ်ဖွဲ့က ဆော်ဒီရေနံတင်သင်္ဘော NCC GHAZAL ကို ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်

၂၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၂၇
News ID: 1846324
ယီမင်တပ်ဖွဲ့က ဆော်ဒီရေနံတင်သင်္ဘော NCC GHAZAL ကို ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်

ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ရေနံတင်သင်္ဘော NCC GHAZAL ကို စစ်ရေးအရ ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသင်္ဘောသည် ဆော်ဒီအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် ပင်လယ်ရေကြောင်း သွားလာမှု ကန့်သတ်ချက်ကို ချိုးဖောက်ပြီး သတိပေးချက်များကို လျစ်လျူရှုခဲ့သဖြင့် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ နေရာမှ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရကြောင်း ယီမင်ဘက်က ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha