တရုတ်၊အိန္ဒိယနယ်စပ်တစ်လျှောက်ရှိ တရုတ်လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကွန်ရက်အပေါ် သုံးသပ်ချက် ထွက်ပေါ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဤသည်မှာ အိန္ဒိယနှင့် နယ်စပ်တစ်လျှောက်ရှိ တရုတ်၏ လေဆိပ်နှင့် လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းများ ကွန်ရက်ဖြစ် ပါတယ်။
အဆိုပါ သုံးသပ်ချက်အရ အိန္ဒိယတွင် ထင်ရှားသော လေတပ်အင်အား မရှိသလောက်ဖြစ်ပြီး၊ အိန္ဒိယ၏ တိုက်လေယာဉ်အများစုမှာ ပြည်ပမှ ဝယ်ယူထားသော အမျိုးအစားများဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ထို့ပြင် တရုတ်ကဲ့သို့ ပြည်တွင်းထုတ် ခေတ်မီတိုက်လေယာဉ်များ များပြားစွာ မပိုင်ဆိုင်ကြောင်းလည်း ဆိုထားပါတယ်။
ထို့အပြင် တရုတ်သည် လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော တိုက်လေယာဉ်အရေအတွက်အရ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထိပ်တန်း နိုင်ငံများအနက် တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဘက်နည်းပါးကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်။ ယင်းအခြေအနေကြောင့် အိန္ဒိယသည် အလွန်ရှုပ်ထွေးခက်ခဲသော လုံခြုံရေးအခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း အဆိုပါသုံးသပ်ချက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်၊
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment