လူကြီးမင်းတို့ ... လာကြပါ ...စုပေါင်းပြီး ဆွဟာဗဟ် ၏ရန်သူများ အပေါ် လအ်နသ် ပို့ကြပါမည်
(၁) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဆွဟာဗဟ်တော်ကြီး မာလစ်က် ဘင်န် နိုဝိုင်းရဟ် ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ အပေါ်လအ်နသ်
(၂) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဆွဟာဗဟ်တော်ကြီး အမါရ်ယာစေရ် ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ အပေါ်လအ်နသ်
(၃) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဆွဟာဗဟ်တော်ကြီး အိုဝိုက်စ်စေကရ်နီ ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ အပေါ် လအ်နသ်
(၄) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဆွဟာဗဟ်တော်ကြီး အဘူဇရ်ဂဖါရီ ကိုပြည်နင်းဒဏ်ပေးခဲ့သူ အပေါ်လအ်နသ်
(၅) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဆွဟာဗဟ်တော်ကြီး မိုဟမ္မဒ်ဘင်န် အဘီဘကဲရ် ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ အပေါ်လအ်နသ်
(၆) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဆွဟာဗဟ်တော်ကြီး စလ်မာန်ဖါရစီ ကိုပြည်နင်းဒဏ်ပေးခဲ့သူ အပေါ် လအ်နသ်
(၇) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဆွဟာဗဟ်တော်ကြီး မောင်လာအလီ (အ.စ) ကို သတ်ခဲ့သူများ အပေါ်လအ်နသ်
(၈) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဆွဟာဗဟ်တော်ကြီး အေမာမ် ဟစန် (အ.စ) ကို သတ်ခဲ့သူများ အပေါ်လအ်နသ်
(၉) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ သမီးတော် ဘီဘီဖွာတွေမဟ် ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) ကို သတ်ခဲ့သူများ အပေါ် လအ်နသ်
(၁၀) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ကြင်ယာတော် မိခင် မွန် ဟဇရသ် အာအေရှာ ကို သတ်ခဲ့သူများ အပေါ်လအ်နသ်
(၁၁) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဆွဟာဗဟ်တော်ကြီး အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ကို သတ်ခဲ့သူများ အပေါ်လအ်နသ်
မှတ်ချက် ။ ။ အထက်ဖော်ပြပါ ဆွဟာဗဟ်တော်များကို မည်သူများ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်း ၊ပြည်နင်း ဒဏ်ပေး ခဲ့ကြကြောင်း ဘက်မလိုက် ၊သမိုင်းသိ ၊စာတတ်ပေတတ် အာလင်မ်များကိုမေးမြန်းကြည့်ကြပါ။ အဖြေ ပေါ်လာ ပါလိမ့်မည်။
