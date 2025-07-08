  1. Home
လူကြီးမင်းတို့ ... လာကြပါ ...စုပေါင်းပြီး ဆွဟာဗဟ် ၏ရန်သူများ အပေါ် လအ်နသ် ပို့ကြပါမည်

၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၅ - ၁၇:၅၂
ကျနော်တို့အနေဖြင့်ဆွဟာဗဟ် (ခ)သာဝကတော်များကို အချစ်ထားသည့် အတွက်ကြောင့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆွဟာဗဟ်များ၏ရန်သူများ အပေါ်သို့ စုပေါင်း၍ လအ်နသ်ပို့ကြပါမည်။ ဤလအ်နသ်များသည် ၎င်းဆွဟာဗဟ် ၏ရန်သူများအပေါ် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

(၁) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဆွဟာဗဟ်တော်ကြီး မာလစ်က် ဘင်န် နိုဝိုင်းရဟ် ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ အပေါ်လအ်နသ်  

(၂) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဆွဟာဗဟ်တော်ကြီး အမါရ်ယာစေရ် ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ အပေါ်လအ်နသ်  

(၃) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဆွဟာဗဟ်တော်ကြီး အိုဝိုက်စ်စေကရ်နီ ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ အပေါ် လအ်နသ်  

(၄) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဆွဟာဗဟ်တော်ကြီး အဘူဇရ်ဂဖါရီ ကိုပြည်နင်းဒဏ်ပေးခဲ့သူ  အပေါ်လအ်နသ်  

(၅) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဆွဟာဗဟ်တော်ကြီး မိုဟမ္မဒ်ဘင်န် အဘီဘကဲရ် ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ အပေါ်လအ်နသ်  

(၆) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဆွဟာဗဟ်တော်ကြီး စလ်မာန်ဖါရစီ ကိုပြည်နင်းဒဏ်ပေးခဲ့သူ  အပေါ် လအ်နသ်  

(၇) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဆွဟာဗဟ်တော်ကြီး မောင်လာအလီ (အ.စ) ကို သတ်ခဲ့သူများ အပေါ်လအ်နသ်  

(၈) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဆွဟာဗဟ်တော်ကြီး အေမာမ် ဟစန် (အ.စ) ကို သတ်ခဲ့သူများ အပေါ်လအ်နသ်  

(၉) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ သမီးတော် ဘီဘီဖွာတွေမဟ် ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) ကို သတ်ခဲ့သူများ အပေါ် လအ်နသ်  

(၁၀) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ကြင်ယာတော် မိခင် မွန် ဟဇရသ် အာအေရှာ ကို သတ်ခဲ့သူများ အပေါ်လအ်နသ်  

(၁၁) တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဆွဟာဗဟ်တော်ကြီး အေမာမ် ဟိုစိုင်းန်  (အ.စ) ကို သတ်ခဲ့သူများ အပေါ်လအ်နသ်  

မှတ်ချက် ။ ။ အထက်ဖော်ပြပါ ဆွဟာဗဟ်တော်များကို မည်သူများ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်း ၊ပြည်နင်း ဒဏ်ပေး ခဲ့ကြကြောင်း ဘက်မလိုက် ၊သမိုင်းသိ ၊စာတတ်ပေတတ် အာလင်မ်များကိုမေးမြန်းကြည့်ကြပါ။ အဖြေ ပေါ်လာ ပါလိမ့်မည်။

