ဇီယွန်နစ် မီဒီယာက ရဲဒီအော့တ် အဟာရိုးနော့တ် မှ အခုအချိန်အထိ ဒဏ်ရာရ အစ္စရေးစစ်သား ၈၀၀၀၀ ရှိ ကြောင်း ထုတ်ပြန်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အစ္စရေးမီဒီယာများက စစ်သားများကို ဆေးကုသမှုခံယူနေသည့် ကိန်းဂဏန်းအသစ်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဟေဗြဲဘာသာပြန်သတင်းစာ ရဲဒီအော့တ် အဟာရိုးနော့တ် ( Yedioth Ahronoth ) က အစ္စရေးစစ်ပွဲအတွင်း ပြန်လည် ထူထောင် ရေးဌာနကို ကိုးကားပြီး စစ်ပွဲအတွင်း ဒဏ်ရာရစစ်သည် ၈၀၀၀၀ ခန့်အထိ ကုသမှုခံ ယူနေရ ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအထဲက အနည်းဆုံး စစ်သား ၂၆၀၀၀ ဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုတွေ ခံစားနေရပြီး အထူးပြု စိတ်ရော ဂါကုထုံး တွေ လိုအပ်နေပါတယ်။
ဤကိန်းဂဏန်းသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလကတည်းက ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင် အစ္စရေးစစ်တပ် ဆင်နွဲခဲ့သည့် စစ်ပွဲ၏ လျှို့ဝှက် ကိန်း ဂဏန်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှသာဖြစ်ပါတယ်။
ပါလက်စတိုင်းတို့အတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေရုံသာမက စစ်အစိုးရ အတွက် ပါ အလွန် ပြင်းထန်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် အသေအပျောက်များစေသည့် စစ်ပွဲ တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။
