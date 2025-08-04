  1. Home
အီရန်ပါလီမန် ၏ စီးပွားရေးကော်မရှင်သည် နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားသုံးငွေမှ သုညလေးခုကို ဖယ်ရှားရန် အတည်ပြု

၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၅ - ၁၆:၄၉
News ID: 1714660
အီရန်ပါလီမန်၏ စီးပွားရေးကော်မရှင် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ က အီရန်ငွေကြေးမှ သုညလေးခုကို ဖယ်ရှားရန် အတည် ပြု ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

IRNA ၏ အဆိုအရ မဂျ်လစ်စေ ရှိုရာအေ အစ္စလာမ်မီ ၏ စီးပွားရေးကော်မရှင်၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရှမ်းစွတ်ဒ် ဒီးန် က ကော်မရှင်သည် နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတော်သုံးငွေမှ သုညလေးခုကို ဖယ်ရှားပြီး တရားဝင် ငွေကြေး၏ တရားဝင် အမည်ကို ရေဂျာလ်  အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ယနေ့ကျင်းပသည့် ကော်မရှင်အစည်းအဝေးတွင် အစိုးရနှင့် လွတ်တော်တို့၏ ယခင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုခဲ့ ကြောင်း စီးပွားရေးကော်မရှင်၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရှမ်းစွတ်ဒ်ဒီးန် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

သုညလေးခုကို ဖယ်ရှားပြီးနောက်၊ ငွေကြေးအသစ်သည် လက်ရှိ ရီယဲလ်တစ်သောင်းနှင့် ညီမျှမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

