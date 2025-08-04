နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး အတွက် အီရန်စစ်တပ်များ အပြည့်အဝပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟာသမီ ကပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Sahartv ၏ အစီရင်ခံစာ အရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အမီးရ် ဟာသမီ က အီရန်နိုင်ငံ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ရန်သူတွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေဟာ အဆုံး မသတ်နိုင် သေးကြောင်း တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးအတွက် အပြည့်အဝ ပြင်ဆင်ထား ကြောင်း ပြောပါ တယ်။
ကြည်းတပ် မြေပြင်တပ်ဖွဲ့များ၏ ထိပ်တန်းတပ်မှူးများနှင့် အရာရှိများအား မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အမီးရ် ဟာသမီ က ဇီယွန်အစိုးရသည် အီရန်ပြည်သူများ၏ ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံ မှုကြောင့် ပျက်ပြားသွားရသည့် ဇီယွန် စစ်အစိုး ရ သည် အီရန်အပေါ် ဗျူဟာမြောက် အမှားအယွင်းတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ ရာဇ၀တ်မှုများကို ၁၂ ရက်ကြာစစ်ပွဲအပါအဝင် အကြိမ်များစွာတွင် ထင်ရှားစွာ တွေ့ခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်အတွင်း ဂါဇာတွင် ရန်လိုမှုများနှင့် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း ၈၀ အတွင်း နိုင်ငံအသီးသီးကို တိုက်ခိုက်မှုများသည် ၎င်း၏ရန်လိုမုန်းတီးမှု၏ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဥပမာများဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အမီးရ် ဟာသမီ က ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်သည် မိမိ ၏ ထင်ရှားသော တပ်မှူးများ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် လေးစားရသော နိုင်ငံသားအချို့၏ အာဇာနည်အသွင်ဖြင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော်လည်း အီရန်သည် ဤမတရားသောစစ်ပွဲတွင် အောင်ပွဲရခဲ့ပြီး ရန်သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ပျက်ပြားစေခဲ့ကြောင်း အီရန်စစ်တပ်အကြီးအကဲက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး အီရန်၏ ဒုံးကျည်နှင့် မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်စနစ်များသည် တက်ကြွပြီး ထိရောက်ကြောင်းနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၏ နောက်ဆုံးအခိုက်အတန့်အထိ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုများကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင် နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်သည် ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း ၊ သိပ္ပံနည်းကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် နည်းပညာများကို ယခင်ကထက် ပိုမိုခိုင်မာပြီး စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုဖြင့် ရှေ့ဆက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အီရန်နိုင်ငံ အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဘာသာရေးလက္ခဏာ၊ မျိုးချစ်စိတ်နှင့် သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကြောင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မောက်မာမှု ၏ ရန်ငြိုးထားမှုကို ခံရသည် ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အမီးရ် ဟာသမီ က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်စစ်တပ်၏ နယ်ပယ်အားလုံးသည် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာနယ်ပယ်တွင် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်နေပြီး ဘက်စုံကာကွယ်ရေးအတွက် ပိုမိုထိရောက်စွာ အဆက်မပြတ်ပြင်ဆင်လျက်ရှိ ကြောင်း သိရပါတယ်။
