ကျိုးနွံ နှိမ့်ချသောသူသည် အလ္လာဟ် အချစ်တော် ဖြစ်ကြောင်း

၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၅ - ၀၀:၁၉
News ID: 1714101
အမီးရိုလ်မိုအ်မေနီးန် အေမာမ် အလီ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) မှ ရီဝါယသ် တော် တစ်ခု တွင် ကျိုးနွံ နှိမ့်ချသော သူသည် အလ္လာဟ် အချစ်တော် ဖြစ်ကြောင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး မိန့်တော် မူထား ပါတယ်။ ဤဟဒီးစ်တော် အား လေ့လာ နှလုံးသွင်းပြီး လက်တွေ့ လိုက်နာ ကျင့်သုံး နိုင် အောင် ကြိုးစား ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

သိုဟ်ဖို အိုကူးလ် ကျမ်း မှ ရီဝါယသ်တော် လာရှိမှု ကို တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရီဝါယသ်တော် တွင် အောက်ပါ အတိုင်း အရဘီ စာသား လာရှိပါတယ်။

قال امیرالمؤمنين علیه السلام:

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَاضِعِينَ.

အမီးရိုလ်မိုအ်မေနီးန် အေမာမ် အလီ  (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)   မိန့်တော် မူ၏။

«  အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သည် ကျိုးနွံ နှိမ်ချပြီးနေသူ များ ၊ မာနမရှိသူများ ကို နှစ်သက် တော် မူသည်။ (ချစ်တော် မူသည်။ )  »

ကျမ်းကိုး ။ ။ သိုဟ်ဖို အိုကူးလ် ကျမ်း၊ စာမျက်နှာ ၁၄၃

မှတ်ချက်  -  အထက်ပါ ဟဒီးစ်တော် ကို ကြည့်ပြီးသုံးသပ်ရမည်ဆိုလျှင်  ကျနော်တို့ အနေဖြင့်  အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် နှစ်မြို့သူ ဖြစ်လိုလျင် ကျိုးနွံ နှိမ်ချသူ ၊ မာနမရှိသူ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြောင့် ဖြစ်စေ ၊ ပညာကြောင့် ဖြစ်စေ ၊ ရုပ်ရည် ကြောင့် ဖြစ်စေ စသည် ဖြစ်ကြောင့် ဖြစ်စ  မာန မထောက်မိဖို့ အထူး သတိ ပြု ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ တစ်ချို့သူများ သည် ကျိုးနွံ နှိမ်ချသူ ၊ မာနမရှိသူ လေးစား ဂုဏ်ပေး ရမည့် အစား လှောင်ပြောင် တတ်ကြတာကိုဝမ်းနည်းစွာ  တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ တွင် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ ကျိုးနွံ နှိမ်ချမှု ၊ မာနမရှိ မှု ကို ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

