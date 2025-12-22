အီရန်တွင် ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲချက်အား နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားမှ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ငြင်းဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ အီရန်မီဒီယာအချို့က အီရန်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းမြို့များတွင် ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားက သတင်းများကို မှားယွင်းကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ တနင်္လာနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် အီရန်နိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် ဒုံးကျည်များ စမ်းသပ်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက သတင်းပို့ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒေသခံမီဒီယာများက ၎င်းတို့၏ လူမှု မီဒီယာ ချန်နယ်များ တွင် ခိုရာမ်အာဗါဒ် ၊ မဟာဗါဒ် ၊ အစ္စဖဟန် ၊ တီဟီရန် နှင့် မရှ်ဟဒ် တို့တွင် ဒုံးကျည် စမ်းသပ် မှုများ ရရှိခဲ့ကြောင်း ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အီရန်တပ်မတော်၏ ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အမီးရ် ဟာသမီ သည် တနင်္လာနေ့တွင် နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင် တပ်ဖြန့်ထားသော စစ်ဘက်ယူနစ်များကို စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းလည်း သတင်းများ ထွက် ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းတွင် အီရန်နိုင်ငံပိုင် ရုပ်မြင်သံကြားက အစီရင်ခံစာများကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ထုတ်ဝေထားသော ရုပ်ပုံများ သည် ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုနှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်းနှင့် အစီရင်ခံစာများသည် မမှန်ကန်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားက မိမိ ၏သတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ ယနေ့တွင် မည်သည့်ဒုံးကျည်ကိုမျှ စမ်းသပ်ခြင်း မပြုခဲ့ဘဲ ကောင်းကင်တွင် မြင်တွေ့ရသော အဖြူရောင်မျဉ်းကြောင်းများသည် အမှန်တကယ်တွင် မြင့်မားသောအမြင့်တွင် ပျံသန်းနေသော လေယာဉ်တစ်စင်း၏ အရိပ်အယောင်များသာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
