အစ္စရေး တိုက်လေယာဉ်များ က လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်း နှင့် အရှေ့ပိုင်းရှိ နေရာအများ အပြားကို ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက် ခဲ့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အစ္စရေး၏ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများသည် လက်ဘနွန်ရှိ ဒေသအသီးသီးကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါနေရာများတွင် အလ်ဂျရ်မတ်က် မြို့၏အစွန်အဖျား ရှိ အလ်မဲဟ်မူဒီယဟ် ဧရိယာ ဂျဗလ် အရ်ရိုင်းဟာန် ၏ အမြင့်များနှင့် နိုင်ငံအရှေ့ဘက်ရှိ ဗကာအ် ဒေသ၏ အလ်ခိုင်းဗရီယဟ် မြို့ဝန်းကျင်ရှိ တောင်ကုန်းများ ပါဝင် ပါတယ်။
တစ်ဖက်တွင်လည်း လက်ဘနွန်သတင်းအေဂျင်စီမှ အစ္စရေးစစ်လေယာဉ်များသည် ဗကာအ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံး နှင့် ဗအလ်ဗက် နှင့် ဂျဇီးန် ဒေသနှစ်ခုအပါအဝင် လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းတို့တွင် လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှု များ ပြင်းထန်စွာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အလ်ခိုင်းဗရီယဟ် နှင့် ဗရီသာလ် ဒေသများကြားရှိ အရှေ့ဘက်တောင်တန်းရှိ တောင်တန်းများပေါ်တွင် တိုက်ခိုက် မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဒေသတွင်း မီဒီယာများက ဖော်ပြခဲ့ပြီး အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှု၏ ဓာတ်ပုံအများအပြားကို လူမှုမီဒီယာတွင် လွင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။
အကြမ်းဖက် အစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ယစ်ရာအီးလ် ကတ်စ် က အစိုးရစစ်တပ်သည် ဟစ်ဘွလ္လာဟ် ၏ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ဆန့်ကျင်သည့် တိုက်ခိုက်မှုများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ခိုက်မှုများသည် ဟစ်ဘွလ္လာဟ် ၏ အကြီးဆုံးသော တိကျသော ဒုံးကျည်ထုတ်လုပ်ရေးစင်တာကို ပစ်မှတ် ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခင်က အကြိမ်များစွာ တိုက်ခိုက်ခံပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းနှင့် ဗကာအ် ဒေသရှိ ဟစ်ဘွလ္လာဟ် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စခန်းများကို ဆက်တိုက် တိုက်ခိုက် မှုများ ဆက်တိုက် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း အစ္စရေးစစ်တပ်က သီးခြားထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထား ပါတယ်။
မကြာသေးမီရက်များအတွင်း၊ အထူးသဖြင့် လက်ဘနွန်နယ်မြေကို အစ္စရေးက မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်များ အသုံးပြု၍ တိုက်ခိုက်မှုများ ပြင်းထန်လာခဲ့ပြီး နိုင်ငံသားများနှင့် ဟစ်ဇ်ဘိုလာအဖွဲ့ဝင် အများအပြား သေဆုံး ခဲ့ရပြီး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဤတိုက်ခိုက်မှုများသည် ဟစ်ဘွလ္လာဟ် ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကို တန်ပြန်ရန်နှင့် မကြာသေးမီက စစ်ပွဲအပြီး ၎င်း၏ စစ်တပ်အာဏာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းမှ တားဆီးရန်အတွက် အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများကို လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တဲလ်အဗစ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရသည် ဟစ်ဘွလ္လာဟ် ၏ စစ် အင်အား နှင့် အာဏာ ကို ပြန်လည် ရှင်သန် လာမည် ကို ခွင့်မပြု ကြောင်း လည်း ကြေညာထားပါတယ်။
၂၀၂၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဟစ်ဘွလ္လာဟ် နှင့် အစ္စရေးတို့ကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူ ခဲ့ သော်လည်း တဲလ်အဗစ်သည် ယင်းသဘောတူညီချက်ကို အကြိမ် ၃၀၀၀ ကျော် ချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ဤအတောအတွင်း ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရသည် လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပစ်မှတ်ထားနေပြီး ယခု အချိန်အထိ အဆိုပါဒေသများရှိ ဗျူဟာမြောက်တောင်ကုန်း ၅ ခုကို သိမ်းပိုက်ထားပြီး ၂၀၂၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက် စစ်ပွဲအတွင်း သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါ ပဋိပက္ခများကြောင့် လက်ဘနွန် နိုင်ငံ သူ၊နိုင်ငံသား အာဇာနည် ၄၀၀၀ ကျော်နှင့် ၁၇၀၀၀ ခန့် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ ကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment