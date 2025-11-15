အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် နျူကလီးယားထိပ်ဖူးမပါဘဲ နျူကလီးယားဗုံးတစ်လုံးကို စမ်းသပ်

၁၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၀:၅၃
သတင်းထူး - IRAN Uurdu သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု သည် သြဂုတ်လတွင် နျူကလီးယားထိပ်ဖူးမပါဘဲ B61-12 နည်းဗျူဟာမြောက် နျူကလီးယား ဗုံးတစ်လုံး ကို စမ်းသပ်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဤအချက်ကိုကြည့်၍ အမေရိကန် သည်မည်မျှ တရားမမျှတသည့်နိုင်သည့် နိုင်ငံ၊ ကြီးနိုင်ငယ်ညှဥ်းပြုသည့် နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းသိနေရပါတယ်။ ငါပဲ နျူက လီးယား ဗုံး ပိုင်ရမယ်။ ငါလက်အောက်မခံသည့် အီရန် နိုင်ငံ မပိုင်ရဘူးဆိုသည့် အတ္တစိတ် ၊ ဗိုလ်ကျလိုစိတ်ကို ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
