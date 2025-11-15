ဆော်ဒီ ဘုရင်က မိုးရွာသွန်း ဖို့ နမာဇ် ဝတ်ပြုရန် ပြည်သူများအား မေတ္တာရပ်ခံ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဆော်ဒီတော်ဝင်တရားရုံးက ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် "မိုးရွာသွန်း စေရန် နမာဇ် ဝတ်ပြုရန် အတွက် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ထိုကြေညာချက် တွင် တမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ စွန္နသ်တော် အရ ဘုရင် စလ်မာန် ဘင်န် အဗ်ဒိုလ်အဇီးဇ် အာလေ စအူဒ် သည် ဆော်ဒီအာရေဗျပြည်သူများအား မိုးရွာသွန်း စေရန် နမဇ် ဝတ်ပြု ပွဲ ကျင်းပရန် မေတ္တာ ရပ်ခံ ခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်အစ်ခ်ဘာရီယာက ဆော်ဒီတော်ဝင်တရားရုံးသည် နိုင်ငံသားများအား သောင်ဗဟ် ပြုရန် ၊ အစ်သေဂ်ဖာရ် ရှာဖွေရန် နှင့် ဆဒ်ကဟ် ထုတ်ကြရန် မေတ္တာရပ်ခံ ခဲ့ သည့် ကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်။
ဤတောင်းဆိုချက်အပြီးတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၏ အကြီးတန်းပညာရှင်များဘုတ်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် နိုင်ငံတွင်း သုတေသန နှင့် အစ်ဖ်တာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သူ မုဖ်သီချုပ် ရှိက်ခ် ဆွာလေဟ် အလ်ဖောင်ဇါန် က ပြီးခဲ့သည့် ကြာသပတေး နေ့ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် ကျင်းပမည့် နမာဇ်ဇေ အစ်သစ်ကာအ် (မိုးရွာသွန်းရန် ဝတ်ပြုရသည့် နမာဇ် ) ကို ပြုလုပ်ရန် ပြည်သူများအား မေတ္တာ ရပ်ခံခဲ့ပါတယ်။
ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရှိ အစ္စလာမ်ရေးရာ၊ လမ်းညွှန်မှုနှင့် လမ်းညွှန်မှုဝန်ကြီးဌာနက ကြာသပတေးနေ့ နေထွက်ပြီးနောက် ၁၅ မိနစ်အကြာတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ဗလီများတွင် ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရှိ အစ္စလာမ်ရေးရာ၊ လမ်းညွှန်မှုနှင့် လမ်းညွှန်မှုဝန်ကြီးဌာနက ကြာသပတေးနေ့ နေထွက်ချိန် ၁၅ မိနစ်အကြာတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ဗလီများတွင် နမာဇ်ဇေ အစ်သစ်ကာအ် (မိုးရွာသွန်းရန် ဝတ်ပြုရသည့် နမာဇ် ) ကို ကျင်းပရန် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၊ မက္ကဟ် ရွှေမြို့တော် ၊ မဒီနာ ရွှေမြို့တော် နှင့် ရီယာ့ဒ် အပါအဝင် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၏ ဒေသ အသီးသီးရှိ သတ်မှတ်ထားသော ဗလီများတွင် နမာဇ်ဇေ အစ်သစ်ကာအ် (မိုးရွာသွန်းရန် ဝတ်ပြုရသည့် နမာဇ် ) ကျင်းပရန် အတွက် လိုအပ်သောပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်လည်း ဆော်ဒီအစ္စလာမ်ရေးရာ၊ ဆက်သွယ် ရေး နှင့် လမ်းညွှန်မှုဝန်ကြီးဌာနက ဆော်ဒီ အာဏာပိုင်ထံ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
