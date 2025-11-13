ထရမ့် ၏ နေတန်ယာဟုအတွက် လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးရန် အယူခံဝင်မှုကို အစ္စရေးသမ္မတက ပယ်ချ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Alarabiya.net ၏ အစီရင်ခံစာအရ ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကြေညာချက် တွင်ထရမ့်က မိမိ ၏စာတွင် "အစ္စရေးတရားစီရင်ရေးစနစ်၏ လွတ်လပ်မှုနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ကျွန်ုပ် အပြည့် အဝ လေးစားပါတယ်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်နှင့် ကြာရှည်စွာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သော နေတန်ယာဟု အပေါ် ဤအမှုသည် နိုင်ငံရေး အရ လှုံ့ဆော်မှုရှိပြီး အခြေအမြစ်မရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါတယ်။ " ဟု ရေးသားခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြ ထား ပါတယ်။
သို့သော် သမ္မတ ဟာဇော့ဂ်က ယဉ်ကျေးစွာပင် “လွတ်ငြိမ်းခွင့်လိုချင်သူတိုင်းသည် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ လျှောက်ထားရမည်” ဟုဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုပြီး ထရမ့်၏ တောင်းဆိုချက်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်" မအာ သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ နေတန်ယာဟု သည် လွတ်ငြိမ်းခွင့်ကို စိတ်ဝင်စားပါက သမ္မတထံ တရားဝင်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ယဲ အာ လာပစ် က "အစ္စရေးဥပဒေအရ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရရှိရန် ပထမဆုံး အခြေအနေမှာ တရားခံသည် မိမိ ၏အမှားကို ဝန်ခံပြီး မိမိ ၏လုပ်ရပ်များအတွက် နောင်တရကြောင်း ဖော်ပြရမည်" ဟု သတိပေးထားပါတယ်။
အမျိုးသားလုံခြုံရေးဝန်ကြီး အီတာမာ ဘန်ဂွါက “ဝန်ကြီးချုပ် နေတန်ယာဟုအပေါ် လုပ်ကြံပြောဆိုပြီး ပေါ့ပျက်ပျက်စွပ်စွဲချက်သည် တရားလိုဘက်မှ စွပ်စွဲချက်အဖြစ်သို့ ကြာမြင့်စွာကတည်းက ပြောင်းလဲ သွားခဲ့ သည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူက "ဒီကိစ္စမှာ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ဟာ မှန်ကန်တဲ့ ခြေလှမ်းတစ်ခုပါပဲ" လို့ ထပ် လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့က အစ္စရေး ခနေစက် မှာ မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ဒေါ်နယ်ထရမ့် က ဟာ့ဆောဂ် ကို နေတန်ယာဟု ကို လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးဖို့လည်း မေတ္တာရပ်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာ သတိရသင့်ပါတယ်။
နေတန်ယာဟုသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အမှုသုံးခုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းတို့အနက် တစ်ခုမှာ စီးပွားရေး သမားများထံမှ ရှီကယ် ၇၀၀၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၂၁၀၀၀၀) ခန့်တန်ဖိုးရှိသော လက်ဆောင်များလက်ခံခြင်းနှင့် သက်ဆိုင် ပါတယ်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင် နှစ်နှစ်ကြာ စစ်ပွဲအတွင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရပ်ဆိုင်း ခံခဲ့ရသည့် နေတန်ယာဟု အပေါ် ရှည်လျားသော ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုတွင် စီရင်ချက် မချရသေးကြောင်း သိရ ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်သမား နေတန်ယာဟုက ၎င်းတွင် အပြစ်မရှိကြောင်း အခိုင်အမာပြောဆိုပြီး စွဲချက်အားလုံးကို ငြင်းဆိုထားပါတယ်။
