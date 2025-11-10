ပါကစ္စတန် အထက်လွှတ်တော်က ၂၇ ကြိမ်မြောက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကို အတည်ပြု

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Sahar News အစီရင်ခံစာအရ ပါကစ္စတန် မီဒီယာသတင်းရင်းမြစ်များအရ ဥပဒေဝန်ကြီး အအ်ဇန်းမ်နဇီးရ်သာရာ သည် အထက်လွှတ်တော်တွင် အဆိုပြုထားသော ၂၇ ကြိမ်မြောက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်းကို အတည်ပြုရန်အတွက် အထက်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ချက် ဥပဒေကြမ်း တစ်ရပ်ကို တင်ပြရန် အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
အတိုက်အခံတွေရဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုတွေကြားမှာ ၂၇ ကြိမ်မြောက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကို အထက်လွှတ်တော်မှာ အတည်ပြုခဲ့ပြီး အစိုးရဟာ အထက်လွှတ်တော်မှာ လိုအပ်တဲ့ မဲ ၆၄ မဲ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၇ ကြိမ်မြောက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကို အပိုဒ်လိုက် အတည်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ အပိုဒ်အားလုံးကို အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ပါကစ္စတန် သဲဟ်ရီးက်ကေ အန်ဆွာဖ် (PTI) ၏ မဲတစ်မဲ ပျက်ပြယ်ခဲ့ပြီး စိုက်ဖိုလ္လာဟ် အဗ်ရူ က ပြင်ဆင်ချက်ကို ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ပြီး ဂျေယူအအိုင်အဖ် မှ အဲဟ်မဒ်ခန်း ကလည်း ပြင်ဆင်ချက်ကို ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ပါတယ်။
ပြင်ဆင်ချက်အတည်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း PTI အဖွဲ့ဝင်များသည် အထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏စားပွဲကို ဝိုင်းရံထားပြီး စိုက်ဖိုလ္လာဟ် အဗ်ရူ သည် ဆန္ဒပြပွဲတွင်ပင် မပါဝင်ခဲ့ဘဲ အတိုက်အခံများက ပြင်ဆင်ချက်ကို ထောက်ခံမဲများရေတွက်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အတိုက်အခံအဖွဲ့ဝင်များက ပြင်ဆင်ချက်ကို ထောက်ခံမဲပေးခဲ့သော အဖွဲ့ဝင်များက ထရပ်ပြီး မဲမရေတွက်ဘဲ ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခု မည်သို့ရှိနိုင်မည်နည်း။ သဲဟ်ရီးက်ကေ အန်ဆွာဖ် မှ စိုက်ဖိုလ္လာဟ် အဗ်ရူ လည်း ၎င်းတို့ထဲတွင် ပါဝင်ပါတယ်။
အစောပိုင်းတွင် ၂၀၂၅ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဥပဒေကြမ်း ၂၇ ကြိမ်မြောက်နှင့်ပတ်သက်သည့် အမြဲတမ်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို တင်ပြခဲ့သည်။ ဥပဒေနှင့်တရားမျှတရေးဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကော်မတီ၏ အကြီးအကဲ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဖာရွတ်ဟာမစ်နိုက်ခ် က အစီရင်ခံစာကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
သတင်းများအရ ၂၀၂၅ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေကြမ်းဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို အထက်လွှတ်တော်တွင် တင်ပြစဉ် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဖာရွတ်ဟာမစ်နိုက်ခ် က ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေကြမ်းတွင် ပြောင်းလဲမှုများစွာရှိခဲ့ပြီး ကော်မတီသည် ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment