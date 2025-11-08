တူရကီရှေ့နေချုပ်က နေတန်ယာဟု အပါအဝင် အစ္စရေးအရာရှိ ၃၇ ဦးအတွက် ဖမ်းဝရမ်းများထုတ်ပြန်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
တူရကီရှေ့နေချုပ်က သောကြာနေ့တွင် ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဖြင့် အစ္စရေးအရာရှိ ၃၇ ဦးအတွက် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့ထဲတွင် အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အလိုရှိသောစာရင်းတွင် လက်ရှိ အစ္စရေး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ယီဆရာအယ် ကက်စ် ၊ ယခင် အစ္စရေး ကာကွယ် ရေးဝန်ကြီး ယိုအာ့ဗ် ဂါလန့် ၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဝန်ကြီး အီတမာ ဘင်ဂဝီန်ု ၊ IDF ၏ စစ်ဦးစီးချုပ် အီယယ် ဇာမီးယား နှင့် ရေတပ်တပ်မှူး ဒေဗစ် ဆလာမာ အပါအဝင် ထင်ရှားသော အစ္စရေးစစ်ဘက်နှင့် နိုင်ငံရေး ပုဂ္ဂိုလ် များ စွာ ပါဝင်ပါတယ်။
အစ္စတန်ဘူလ် ရှေ့နေရုံးက ဂါဇာတွင် "လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်သော ရာဇဝတ်မှုများ" နှင့် "လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု" အတွက် ဖမ်းဝရမ်းများကို ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ တောင်းဆိုချက်အရ ထုတ်ပြန်ခဲ့ ခြင်းဖြစ် သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့တွင် ဂါဇာကို ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကို ဖြိုခွင်းရန် "ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခုခံကာကွယ်ရေး ရေယာဉ်စု" ကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း ၎င်းတို့က ကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ထိုသင်္ဘော ၄၂ စင်းသည် နိုင်ငံတကာရေပိုင်နက်တွင် ဂါဇာသို့ ဦးတည်မောင်းနှင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တူရကီတရားစီရင်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည် ဂါဇာတွင် အစ္စရေးစစ်တပ်၏ စစ်ဆင်ရေးအတွင်း ကျူးလွန်ခဲ့သော စစ်ရာဇဝတ်မှုများနှင့် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်သောရာဇဝတ်မှုများ ဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်များအပေါ် အခြေခံထားကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ တရားစီရင်ရေး လမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် တရားဥပဒေအရ အရေးယူရန် ဝရမ်းများကို ပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဟားမတ်စ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့သည် တူရကီ၏လုပ်ရပ်ကို ကြိုဆိုကြောင်း ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် “သိမ်းပိုက်ထားသောအစိုးရ၏ ဝန်ကြီးချုပ်၊ စစ်ရာဇဝတ်သား နေတန်ယာဟု နှင့် ယခင်နှင့် လက်ရှိ စစ်ဝန်ကြီး များဖြစ်သည့် ယိုအာ့ဗ် ဂါလန့် နှင့် ယီဆရာအယ် ကက်စ် အပါအဝင် ဇိုင်ယွန်ဝါဒီအရာရှိ ၃၇ ဦးအတွက် ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ပြန်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ” ရေးသားထားပါတယ်။
ဟားမတ်စ်က ယင်းလုပ်ရပ်ကို “ပြည်သူလူထုနှင့် တူရကီခေါင်းဆောင်မှုတို့၏ တရားမျှတမှု ရှာဖွေမှု ရပ်တည်ချက်” ကို ထင်ဟပ်စေသည့်အနေဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ပြီး “သိမ်းပိုက်ထားသောအစိုးရ၏ ခေါင်းဆောင် များ က အဆက်မပြတ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုများကို ခံစားနေရသော” ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများနှင့် စည်းလုံး ညီညွတ်မှု၏ လက္ခဏာတစ်ရပ်အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဟားမတ်စ် အဖွဲ့က ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံတကာတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအား “ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်များကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် တရားစွဲဆိုရန်နှင့် လူသားမျိုးနွယ် အပေါ် ကျူးလွန်သော ရာဇဝတ်မှုများအတွက် ဖြေရှင်းရန် နိုင်ငံတကာတရားရုံးများသို့ ခေါ်ဆောင်လာရန် တရားဝင်အမိန့်များ ထုတ်ပြန်ရန်” တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ခဲ့သော ဂါဇာစစ်ပွဲတွင် ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး သောင်းနှင့်ချီ၍ သေဆုံးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဟု စွပ်စွဲချက်ဖြင့် အစ္စရေးအပေါ် နိုင်ငံတကာဝေဖန်မှုများ မြင့်တက်လာချိန်တွင် ယခုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်က နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်တရားရုံးသည် ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် နေတန်ယာဟုနှင့် ၎င်း၏ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ယိုအာ့ဗ် ဂါလန့်တို့ကို အလားတူ ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ် ။ နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ အပါ အဝင် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများက ဂါဇာတွင် ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့မှုနှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖျက်ဆီးမှု များကို “အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖျက်ဆီးခြင်း၏ စနစ်တကျ မူဝါဒ” အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
