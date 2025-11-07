ရီယာ့ဒ်တွင် ကျင်းပမည့် အစ္စလာမ်ညီညွတ်ရေးအားကစားပြိုင်ပွဲသို့ ကွမ်း မှ ကိုယ်စားလှယ် ၇ ဦး စေလွှတ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ ကွမ်း ပြည်နယ် အားကစားနှင့် လူငယ်ရေးရာ ညွှန်ကြား ရေးမှူး ချုပ် က ဤပြည်နယ်မှ ကိုယ်စားလှယ် ၇ ဦးကို အစ္စလာမ်နိုင်ငံများ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး အားကစားပြိုင်ပွဲသို့ စေလွှတ် ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး ဤရောက်ရှိနေမှုကို နိုင်ငံအဆင့်နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်တွင် ကွမ်း အားကစား၏ ကြီးထွားမှုနှင့် ရင့်ကျက်မှု၏ လက္ခဏာတစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤပြိုင်ပွဲများ၏ ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက်သို့ ကွမ်း အားကစားယာဉ်တန်း စေလွှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဟစန် စူလ်သွာနီ က “ ပြည်နယ်၏ အားကစားသမိုင်းတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် ကွမ်း မှ အားကစား သမား ခြောက်ဦး နှင့် နည်းပြတစ်ဦးကို အစ္စလာမ်နိုင်ငံများ၏ ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးတွင် ပြိုင်ပွဲကွင်းသို့ စေလွှတ် နေကြောင်း ” ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ်နိုင်ငံများ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး အားကစားပြိုင်ပွဲသို့ သွားရောက်ကြမည့် ကိုယ်စားလှယ် ၆ ဦး နှင့် နည်းပြ တစ်ဦး မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) အာရာဒ် မဲဟ်ဒီ ဇါဒေဟ် - ရေကူး
(၂) ဖါအေဇဟ် အာဗစ်ဒ်ဒီနီ ရေဂျာဒ် - အားကစားသုံးမျိုး (အချိုးအကွေ့ပြေးခြင်း ၊ စက်ဘီးစီးခြင်း ၊ ပြေးခြင်း )
(၃) အမီးရ်အဗ်ဒီ - နပန်း
(၄) မိုရ်သဇာ နအ်မသီ - ကရာတေး
(၅) ဖွာတွေမဟ် ခလီလီ - လက်ပစ်ဘော
(၆) နစ်သရန်ဖရာဟာနီ - လက်ပစ်ဘော
(၇) မဲဟ်စာ အာရာစ်သဟ် - ဘော်လီဘော (နည်းပြ)
စူလ်သွာနီ က ဤကဲ့သို့ ပါဝင်ခွင့်ရ ခြင်း သည် ကွမ်း အားကစားသမားများနှင့် နည်းပြများ၏ ကြိုးပမ်း အားထုတ် မှု နှင့် ဇွဲလုံ့လကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး “ဤကျယ်ပြန့်သော စေလွှတ်မှုသည် ကွမ်း အား ကစား ၏ ဖွဲ့စည်း ပုံတွင် အခြေခံအားဖြင့် ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုနှင့် အရည်အချင်းရှာဖွေခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးမှု နယ်ပယ် များ တွင် လိုက်လျောညီထွေရှိသော စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏ ရလဒ်ကို ညွှန်ပြနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ပြည်နယ်အားကစားနှင့် လူငယ်ဌာန၏ ပြည့်စုံသော ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ အားကစား ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့များ ၏ ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် နည်းပြများ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် အစ္စလာမ်နိုင်ငံများတွင်ကွမ်း အားကစား သမားများ၏ ခိုင်မာသော ရှိနေမှုအတွက် လမ်းခင်းပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ကွမ်း ၏ အားကစားနှင့် လူငယ်ရေးရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ထပ်လောင်း၍ တစ်ဦးချင်းနှင့် အသင်းလိုက် အားကစားများတွင် ကွမ်း ကိုယ်စားလှယ်များ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရှိနေခြင်းသည် ဤပြည်နယ်၏ အားကစားများ ၏ မတူကွဲပြားမှုနှင့် မြင့်မားသော စွမ်းရည်ကို ပြသနေပြီး ထိုကဲ့သို့သော လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ခြင်း သည် နိုင်ငံ၏ အားကစားပြည်နယ်များကြားတွင် ကွမ်း ၏ ရပ်တည်မှုကို ပိုမိုမြှင့်တင် ပေးနိုင် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤအားကစားပြိုင်ပွဲများကို ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ ၏ မြို့တော် ရီယာ့ဒ်မြို့တွင် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက် ၂၀၂၅ ခုနှစ် မှ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက် ၂၀၂၅ ခုနှစ် အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤပြိုင်ပွဲများတွင် အစ္စလာမ်နိုင်ငံ ၅၇ နိုင်ငံမှ အားကစားသမား ၃၅၀၀ ကျော်သည် ကွဲပြားသော ဘာသာရပ် ၂၅ မျိုးတွင် ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါတယ်။
