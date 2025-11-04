အယ်လ်ဖာရှာ ကျဆုံးခြင်း နှင့် သတင်းထောက်များ အပေါ် ရာဇဝတ်မှု လှိုင်းသစ်တစ်ခု၏ အစ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဆူဒန်နိုင်ငံ ဒါဖာဒေသရှိ အယ်လ်ဖာရှာမြို့သည် အမျိုးသမီးသတင်းထောက်သုံးဦးအား မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းနှင့် အခြား ၁၃ ဦး ပျောက်ဆုံးခြင်းအပါအဝင် သတင်းထောက်များ၏ အခွင့်အရေးများကို ပြင်းထန်စွာချိုးဖောက်မှုများ ဖြစ် ပွား ရာနေရာဖြစ်လာကြောင်း အစီရင်ခံစာအသစ်တွင် အမြန်တုံ့ပြန်ရေးတပ်ဖွဲ့ (RRF) မှ သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ပြော ကြား ခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အယ်လ်ဖာရှာ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း သတင်းထောက်များသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု၊ ရိုက်နှက်မှု၊ ပြန်ပေးဆွဲမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းခံရမှုများကို ခံခဲ့ရသည်။ ဤလုပ်ရပ်များထဲမှ အချို့ကို ကျူးလွန်သူများက ရိုက်ကူးပြီး လူမှုမီဒီယာတွင် တင်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်များ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ (ICJ) သည် အယ်လ်ဖာရှာတွင် သတင်း ထောက်များ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ချက်ချင်းရရှိရန်နှင့် ပျောက်ဆုံးသွားသူများ၏ ခြွင်းချက်မရှိ လွတ်မြောက်ရန် တောင်းဆို ခဲ့ပြီး ယင်းလုပ်ရပ်များကို မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ဆန့်ကျင်သော စစ်ရာ ဇဝတ်မှုများ အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့သည် အယ်လ်ဖာရှာတွင် ပိတ်မိနေသော အရပ်သား ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ချိုးဖောက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကြောင့် ၎င်းတို့၏ အသက် အန္တရာယ်ရှိ နေကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
အလျင်အမြန်တုံ့ပြန်ရေးတပ်ဖွဲ့များသည် ၁၈ လကြာ ဝိုင်းရံတိုက်ခိုက်မှုအပြီးတွင် အယ်လ်ဖာရှာမြို့ကို ထိန်းချုပ် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ၍ လျင်မြန်သောကွပ်မျက်မှုများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများ၊ အကူ အညီပေးရေး လုပ်သားများ အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများ၊ လုယက်မှုများနှင့် ပြန်ပေးဆွဲမှုများနှင့် ထိုဒေသရှိ ဆက်သွယ်ရေးများ အများ စုဖြတ်တောက်ခံ ခဲ့ရသည့် အစီရင်ခံစာများစွာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment