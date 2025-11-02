အမေရိကန်အပေါ် တရုတ်၏ ခိုင်မာသောတုံ့ပြန်မှု ၊ မည်သည့်ရန်လိုမှုကိုမဆို အပြည့်အဝတုံ့ပြန်မည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး တုံဂျွန် (Dong Jun) က ထိုင်ဝမ်နှင့် ဆက်စပ်သော မည်သည့်ရန်လိုသော လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမဆို တရုတ်နိုင်ငံက ခိုင်မာစွာနှင့် ပြတ်ပြတ်သားသား တုံ့ပြန်မည်ဟု အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို သတိပေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တုံဂျွန် (Dong Jun) က မိမိနှင့်ရာထူး တူ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ဝါရှင်တန်အနေဖြင့် ထိုင်ဝမ် ကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်၍ သတိထားသင့်ပြီး ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးကို ဆန့်ကျင်သင့်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါ တယ်။
တရုတ်ဝန်ကြီးက ဘေဂျင်းသည် ငြိမ်းချမ်းသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရှာဖွေနေသော်လည်း မိမိတို့ ၏ အချုပ် အခြာ အာဏာကို ထိပါးသည့် မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုကိုမဆို ပြင်းထန်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တုံဂျွန် (Dong Jun) အမေရိကန်အနေဖြင့် တရုတ်နှင့် ပဋိပက္ခမဖြစ်ပွားစေရန် သို့မဟုတ် မထိန်းချုပ်ရန် ကတိ ကဝတ်ကို ထိန်းသိမ်းရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်း ရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို ခိုင်မာစေလိမ့်မည်ဟု တုံဂျွန် (Dong Jun) က မျှော်လင့်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အမေရိကန် စစ်ဘက်ဝန်ကြီးက တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ပေကျင်း၏ လုပ်ဆောင် ချက်များ အပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ဒေသတွင်း အာဏာချိန်ခွင်လျှာကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ၎င်း၏ အကျိုးစီးပွားများကို ကာကွယ်ရန် ဖြစ်နိုင်သမျှ ခြေလှမ်းများအားလုံးကို လုပ်ဆောင်သွား မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
