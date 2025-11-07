ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လီယိုက ထရမ့်ကို ဝေဖန် / ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်သူများအပေါ် လူမဆန်စွာ ဆက်ဆံမှုသည် လက်မခံ နိုင်စရာ ဟုမိန့်ကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
AAJ News ၏ သတင်းအစီရင်ခံစာအရ ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျ၏ အကြီးအကဲ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လီယိုက အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ အစိုးရအဖွဲ့ လက်ထက်တွင် ဒုက္ခသည်များအပေါ် ဆက်ဆံပုံနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ထိန်းသိမ်း ခံထားရသော ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၏ ဘာသာရေး နှင့် နာမ်ပိုင်း ရေးရာ လိုအပ်ချက်များကို လေးစားရမည် ဖြစ်ကြောင်းမိန့်ကြားမှုကြောင့် အမေရိကန် ကက်သလစ် ခေါင်းဆောင် များကြား တွင် ဒုက္ခသည်များအတွက် ပြောဆိုရန် စိတ်ဝင်စားမှု ပြန်လည် မြင့်တက်လာ စေခဲ့ပါတယ်။
ဗာတီကန်စီးတီးအနီး Castel တွင် သတင်းထောက်များနှင့် စကားပြောဆိုရာတွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လီယို က အမေရိကန် ထိန်းသိမ်းခံထားရသော ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများကို ဆက်ဆံရာတွင် “ လေးနက် စွာ ဆင်ခြင် သုံးသပ်ရန်” လိုအပ်ကြောင်း Reuters သတင်းဌာနက မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လီယိုက သမ္မာကျမ်းစာ၏ မဿဲ ၂၅ ကို ကိုးကား၍ “ယေရှုခရစ်တော်က နောက်ဆုံးတွင် ‘သူစိမ်းများကို မည်သို့ကြိုဆိုခဲ့သနည်း။ သင်လက်ခံခဲ့သလား သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခဲ့သလား’ ဟု မေးမြန်းခံရလိမ့်မည်ဟု ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မိန့်တော်မူခဲ့သည်မှာ ယနေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤရှုထောင့်ကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်” ဟု မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
“နှစ်ပေါင်းများစွာ ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ခဲ့ကြသူများစွာသည် လက်ရှိမူဝါဒများကြောင့် အလွန် ထိခိုက်ခဲ့ရသည်” ဟု ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လီယိုက ဆက်လက်မိန့်ကြား ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်၏ ပထမဆုံး ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လီယိုသည် အမေရိကန်အစိုးရ၏ တင်းကျပ်သော လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးမူဝါဒများကို ယခင်က ဝေဖန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
“ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေရဲ့ နာမ်ပိုင်းရေးရာ လိုအပ်ချက်တွေကို လျစ်လျူမရှုသင့်ပါဘူး” ဟု Broadview ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းအကြောင်း“အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် ဘာသာရေးဝန်ထမ်းများအား ဤထိန်းသိမ်းခံရသူများ ကို ဓမ္မအမှုတော် ဆောင်ခွင့်ပြုရန် ကျွန်ုပ်တောင်းဆိုကြောင်း ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လီယို ဆက်လက် ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ချီကာဂိုရှိ အမေရိကန် ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဌာန၏ အဆိုအရ လူပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ကို ထိုနေရာတွင် ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ၎င်းသည် ထရမ့်အစိုးရ၏ တင်းကျပ်သော လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒ၏ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
မေလတွင် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သော ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်၏နေရာကို ဆက်ခံခဲ့သော ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လီယိုသည် မိမိ ၏ရှေ့မှ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အတော်လေး တည်ငြိမ်နေသော်လည်း မကြာသေးမီ လများအတွင်း ထရမ့်အစိုးရအပေါ် ဝေဖန်မှုများတွင် ပိုမိုပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုလာခဲ့ပြီး ရှေးရိုးစွဲ အမေရိကန် ကက်သလစ်ခေါင်းဆောင်အချို့ထံမှ ပြင်းထန်သော ဝေဖန်မှုများကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော မိမိ ၏ ပထမဆုံး အဓိက စာတမ်းတွင် ကမ္ဘာက ဒုက္ခသည် များကို ကူညီရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး ထရမ့်၏ မူဝါဒများကို ပျော့ပျောင်းရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေး မိန့် ကြားခဲ့ ပြီး ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်၏ ယခင်ဝေဖန်မှုများကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့တွင် သတင်းထောက်များနှင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လီယိုက အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသည် ဗင်နီဇွဲလားအနီးသို့ စစ်သင်္ဘောများ စေလွှတ်ခြင်းအတွက် ဝေဖန်ခဲ့ပြီး စစ်ရေး၏ ရည်ရွယ်ချက် မှာ တင်းမာမှုများ မြင့်တက်လာစေရန် မဟုတ်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကာကွယ်ရန် ဖြစ်သင့်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုသည် ဘယ်တော့မှ အနိုင်ရမည် မဟုတ်ချေ။ စစ်မှန်သောလမ်းကြောင်းမှာ ဆွေးနွေး ခြင်းနှင့် အပြန်အလှန်ဖြေရှင်းချက် ဖြစ်ပါတယ်။
