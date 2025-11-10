ဘင်န်စလ်မာန် မန်အား အစ္စရေးနှင့် ဆက်ဆံရေးသို့ တွန်းအားပေးရန် ဝါရှင်တန်၏ နည်းဗျူဟာ တစ်ခု မှာ F-35 ကမ်းလှမ်း ချက် ဖြစ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ဆော်ဒီအာရေဗျသို့ ခေတ်မီ F-35 တိုက်လေယာဉ် ၄၈ စင်း ရောင်းချရန် အလားအလာကို အတည်ပြုခဲ့ပြီး အိမ်ရှေ့မင်းသား မိုဟမ္မဒ်ဘင်န်စလ်မာန် ဝါရှင်တန်သို့ ရောက်ရှိလာခြင်း မတိုင်မီ ရက်အနည်းငယ်အလိုတွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ ဆော်ဒီအာရေဗျသည် ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် သမ္မတဒေါ်နယ် ထရမ့်ထံမှ တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ထို့နောက် ပင်တဂွန်သည် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကို အပြီး သတ်ပြီး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဤအစီအစဥ်သည် ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် အစ္စရေးသိမ်းပိုက်ရေး အလားအလာအပေါ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေး မှုများ ပြုလုပ်နေချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဝါရှင်တန်သည် ဤကာကွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ကို မဟာဗျူဟာမြောက်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုနေပြီး ယခင်က အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတိုင်း အစ္စရေးနှင့် ဆက်ဆံရေးသို့ ရီယာ့ဒ်ကို ဆွဲဆောင်ရန် အသုံးပြုနေကြောင်း လေ့လာသူများက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဇိုင်ယွန်နစ်သတင်းစာက ဤသဘောတူညီချက်ဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဇိုင်ယွန်နစ် အစိုးရသည် ဆော်ဒီအာရေဗျသို့ F-35 လေယာဉ်များ ထောက်ပံ့မှုသည် ဒေသတွင်း လေကြောင်းသာလွန်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟု စိုးရိမ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းစာအရ ဆော်ဒီအာရေဗျသည် လုံခြုံရေးအာမခံချက်များနှင့် အရပ်ဘက်နျူကလီးယား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု များ ပါဝင်သော ဤသဘောတူညီချက်မှတစ်ဆင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ပြည့်စုံ သော ကာကွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခု ရယူလိုကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အိမ်ဖြူတော်နှင့် အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဌာနတို့က ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်မပေးသေးဘဲ ကာကွယ် ရေး ကုမ္ပဏီ Lockheed Martin က သဘောတူညီချက်ရရှိပါက အစိုးရနှစ်ရပ်အကြားသာ သဘော တူညီချက် ရရှိမည်ဟု ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဇိုင်ယွန်ဝါဒီမီဒီယာများ၏ တိတ်ဆိတ်မှုနှင့် ဆန့်ကျင်မှုမရှိခြင်းက ဝါရှင်တန်နှင့် တဲလ်အဗစ်တို့သည် ဤသဘောတူ ညီချက်ကို ဆော်ဒီအာရေဗျအား နယ်ချဲ့ အစ္စရေး နှင့် ဆက်ဆံရေးတိုးတက်စေရန် တွန်းအားပေးရန် ပူးတွဲဗျူ ဟာတစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်နေကြောင်း ညွှန်ပြနေပါတယ်။
