ထရမ့်က နေတန်ယာဟုအတွက် အစ္စရေး သမ္မတထံ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးရန် အယူခံဝင်စာ ပေးပို့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတစ်ခု၏ အဆိုအရ စာတွင် အမေရိကန် သမ္မတထရမ့်က နေတန်ယာဟုအပေါ် စွဲဆိုချက်များ သည် နိုင်ငံရေးအရ မတရားသော ပြစ်ဒဏ်ပေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ခက်ခဲသောအခြေအနေများတွင် နိုင်ငံကို ဦးဆောင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးသမ္မတ ဟာဇော့ဂ်က စာကိုလက်ခံရရှိကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီး နေတန်ယာဟုသည် အဂတိလိုက်စား မှုသုံးမှုဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်းခွင့် ကို လျှောက်ထားရမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နေတန်ယာဟုသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစ၍ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ လက်ဆောင်လက်ခံမှုနှင့် ယုံကြည်မှု ချိုးဖောက်မှု စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။
နေတန်ယာဟု၏ အဂတိလိုက်စား သတင်းထွက်ပြီးနောက် အစ္စရေးနိုင်ငံရေးတွင် လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်စေခဲ့ပြီး ဤကိစ္စကို နိုင်ငံတကာကလည်း အနီးကပ်စောင့်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment