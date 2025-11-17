အစ္စရေး သည် လက်ဘနွန်ကို ကြီးမားသော စစ်ပွဲတစ်ခုအတွက် ပြင်ဆင်နေကြောင်း ဇိုင်ယွန် ဝါဒီမီဒီယာ များ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာ အရ သိမ်းပိုက်ထားသော ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ လုံခြုံရေး အသိုင်း အဝိုင်းများ သည် လက်ဘနွန်နိုင်ငံအပေါ် ရက်အတော်ကြာ ပြင်းထန်သော ရန်လိုမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ရန် ရှာဖွေနေကြကြောင်း သိရပါတယ်။
အစ္စရေးစစ်တပ်အကြီးအကဲ အီယယ် ဇာမီယာက ဂါဇာကို စစ်မက်ဖြစ်ပွားစေသော ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန် ပြီးနောက် ယင်းအစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မနေ့ညက အစ္စရေးဒရုန်းတစ်စင်းသည် လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းမြို့ တိုင်ရာ၏ မန်ဆူရီဒေသရှိ လူနေအိမ်တစ်လုံးကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွင် လူတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
၂၀၂၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတကာကြားဝင်စေ့စပ်ပေးမှုမှတစ်ဆင့် အစ္စရေးနှင့် လက်ဘနွန်တို့ အကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြောင်း သတိရသင့်ပါတယ်။
သို့သော် ဟစ်ဘွလ္လာဟ် နှင့် အစ္စရေးတို့အကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးကတည်းက အစ္စရေးသည် သဘော တူညီချက်ကို ထောင်ပေါင်းများစွာ ချိုးဖောက်ခဲ့ပြီး လက်ဘနွန်အရပ်သား ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး သေဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။
