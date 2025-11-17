ရှီအဟ် နှင့် ပတ်သက်ပြီး အီဂျစ်နိုင်ငံရှိ အလ်အဇ်ဟရ် တက္ကသိုလ်၏ ကျောင်းအုပ်ဆရာတော် ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် ၏ ဖသ်ဝါ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် ၏ ဖသ်ဝါ (အရဘီ : فتوى الشيخ شلتوت ) ဆိုသည်မှာ အီဂျစ်နိုင်ငံရှိ အလ်အဇ်ဟရ် တက္ကသိုလ်၏ ကျောင်းအုပ်ဆရာတော် ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် မှ မွတ်စလင်မ် များ အား ဖေက်ဟ် အေမာမ်မီယဟ် (ရှီအဟ် အေမာမ်မီယဟ်) အပေါ် ကျင့်သုံးနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဖသ်ဝါ (ဓမ္မသတ်ဆုံးဖြတ်ချက်) ဖြစ် ပါတယ်။ ဤ ဖသ်ဝါ၏ စေ့ဆော်မှုသည် စွန်နီ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အပေါ် ရှီအာဥပဒေဆိုင်ရာ စီရင်ထုံး အချို့၏ သာလွန်မှုနှင့် ခိုင်ခံ့မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤဖသ်ဝါ အား ဟီဂျရီသက္ကရာဇ် ၁၃၇၈ခုနှစ် (ခရစ်နှစ် သက္ကရာဇ် ၁၉၅၆ခုနှစ်) ရဘီးအိုလ်အောင်ဝဲလ် လ ၁၇ရက်နေ့ အေမာမ် ဂျအ်ဖရ် ဆွာဒစ်က် (အ.စ) မွေးနေ့ တွင် အေမာမ် မီယဟ်ရှီအဟ် ၊ ဇိုင်ဒီ ရှီအဟ် ၊ စွန်နီ ဖေရ်ကဟ် လေးခု ၏ ကိုယ်စားလှယ်များရှေ့မှောက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ် ပါတယ်။
ဤဖသ်ဝါထုတ်ပြန်ရသည့် သတင်းစကားများ မှ တစ်ခု မှ အလ်အဇ်ဟရ် တက္ကသိုလ် တွင် ဖေက်ဟ် မကာရေန် နှင့် ဖေက်ဟ်ဟေ ရှီအဟ် အတန်းများ ကို သင်ကြားပို့ချနိုင်ရန် အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင် ဤ ဖသ်ဝါသည် ရှီအဟ်ကို ကာဖေရ်ဟု ယုံကြည်လက်ခံနေသည့် စလ်ဖီများ ၏အပြုအမူအပေါ် လေးနက် သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ စေခဲ့ပါသည်။ ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် ၏ ဖသ်ဝါ အား စွန်နီပညာရှင်အချို့ ဖြစ်သည့် အစ်ခ်ဝါနိုလ် မွတ်စလင်မ်မီ ၏ အကီးအကဲ မုဟမ္မဒ် အလ် ဂဇါလီ နှင့် အလ်အဇ်ဟရ် တက္ကသိုလ်၏ ကျောင်းအုပ် ဆရာတော် ဟောင်း မုဟမ္မဒ်အလ်ဖဟာမ် တို့မှ ထောက်ခံ အားပေးခဲ့ ကြပါတယ်။ အဗ်ဒိုလ် လသီးဖ် အလ်စ်စိုပိုကီ နှင့် အဘူ အလ်ဝဇါအ် ကရစ်တန် နီ ကဲ့သို့သော အချို့မှ ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ် ရှလ်သူသ် ၏ စာအုပ်အချို့ကို စုဆောင်းသူ ယူစွဖ် အလ်ဖရ်ဒွါဝီ ဤဖသ်ဝါ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း ကို ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
စွန်နီမဇ်ဟဗ် လေးခု နှင့် အတူ ရှီအဟ်မဇ်ဟဗ် အား အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် ၏ ဖသ်ဝါ ၏ စာသား (ဓာတ်ပုံ)
ဖသ်ဝါထုတ်ပြန်ခြင်း နှင့်၎င်း ၏အရေးပါမှုကိုလေ့လာကြည့်မည်ဆိုလျင်
ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် ၏ ဖသ်ဝါ သည် မွတ်စလင်မ် များ အား ဖေက်ဟ် ရှီအဟ် အေမာမ်မီယဟ် ဖေက်ဟ် နှင့် ဇိုင်ဒီ ရှီအဟ် ဖေက်ဟ် အပေါ် ကျင့်သုံးခွင့် ရှိမရှိဆိုသည့် မေးမြန်း ထားချက် ၏ အဖြေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဤ ဖစ်ဝါသည် ဆိုသည်မှာ အီဂျစ်နိုင်ငံရှိ အလ်အဇ်ဟရ် တက္ကသိုလ်၏ ကျောင်းအုပ်ဆရာတော် နှင့် မိုအ်စေစေဟ် ဒါရိုလ် သက်ရီးဗ် ဘိုင်းနိုမဇာဟစ်ဗ် ဗေ အစ္စလာမ်မီ ၏ ဖေက်ဟ်ဟေ ဟနဖီ မဇ်ဟဗ် ၏ ဥက္က ဋ္ဌ ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် ဘက်မှ ထုတ်ပြန် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဤဖသ်ဝါ အား ဟီဂျရီသက္ကရာဇ် ၁၃၇၈ခုနှစ် (ခရစ်နှစ် သက္ကရာဇ် ၁၉၅၆ခုနှစ်) ရဘီးအိုလ်အောင်ဝဲလ် လ ၁၇ရက်နေ့ အေမာမ် ဂျအ်ဖရ် ဆွာဒစ်က် (အ.စ) မွေးနေ့ တွင် အေမာမ် မီယဟ်ရှီအဟ် ၊ ဇိုင်ဒီ ရှီအဟ် ၊ စွန်နီ ဖေရ်ကဟ် လေးခု ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ ရှေ့မှောက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ် ပါတယ်။ အချို့အဆိုအရ ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် ၏ ဖသ်ဝါ သည် မုဟမ္မဒ်သကီ ကွမ်းမီ နှင့် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် ဟိုစိုင်းန် ဘရူဂျိုရ်ဒီ တို့၏ ကြိုးပမ်းအား ထုတ်မှု နှင့် ဒါရိုလ် သက်ရီးဗ် ဘိုင်းနိုမဇာဟစ်ဗ် ဗေ အစ္စလာမ်မီ ၏ တည်ထောင်ခဲ့ ခြင်း ၏ ရလဒ်ဖြစ် ပါတယ်။
ဤဖသ် ဝါမထုတ်ပြန်မီ အလျင် စွန်နစ်များသည် ရှီအဟ် ဖေက်ဟ် အပေါ် ကျင့်သုံးခြင်း ခွင့်မရှိဟု ခံယူခဲ့ကြပါ တယ်။ အချို့သော ရှီအဟ် စီရင်ထုံးဥပဒေများ တွင် ပမာအားဖြင့် အမွေဆက်ခံခြင်း နှင့် ကွာရှင်းပြတ်စဲ ခြင်းစ သည့် ကိစ္စများတွင် စွန်နီဖေက်ဟ် နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၏ ရှီအဟ် ဖေက်ဟ် သာလွန်မှု နှင့် ခိုင်ခံ့မှု တို့ကြောင့် ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် သည် ဤဖါသ်ဝါထုတ်ပေးရခြင်း၏ စေ့ဆော်မှုကို ဖြစ်စေကြောင်း ဆိုထား ပါတယ်။
ဤဖသ်ဝါထုတ်ပြန်ရသည့် သတင်းစကားများ မှ တစ်ခု မှ အလ်အဇ်ဟရ် တက္ကသိုလ် တွင် ဖေက်ဟ် မကာရေန် နှင့် ဖေက်ဟ်ဟေ ရှီအဟ် အတန်းများ ကို သင်ကြားပို့ချနိုင်ရန် အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ဤ ဖသ်ဝါသည် ရှီအဟ်ကို ကာဖေရ်ဟု ယုံကြည်လက်ခံနေသည့် ဆော်ဒီ နေ စလ်ဖီများ ၏ အပြုအမူအပေါ် လေးနက် သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ စေခဲ့ပါတယ်။
အစ်သေဖ်သာ (ဓမ္မသတ်မေးခွန်း) ၏ စာသားကိုလေ့လာကြည့်မည်ဆိုလျင်
ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် ထံ မေးမြန်း ခဲ့သည့် အစ်သေဖ်သာ ၏ စာသား ၏ ဘာသာပြန် မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ သူများ ၏ အထင်အမြင်မှာ မွတ်စလင်မ် တစ်ဦးတစ်ယောက်အနေဖြင့် မိမိ၏ အေဗါဒသ်များ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ် မှုများ တွင် မှန်ကန် ရန်အတွက် ကျော်ကြားသည် မဇ်ဟဗ် လေးခု မှတစ်ခု အပေါ် မလွဲမသွေ ကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းမဇ်ဟဗ်များ ကြားတွင် ရှီအဟ်အေမာမ် မီယဟ် နှင့် ဇိုင်ဒီယဟ် မဇ်ဟဗ် မပါဝင် ဟု ဖြစ်ပါသည်။ ယေဘူယျ အားဖြင့် ဤ အထင်အမြင်အားလူကြီးမင်း သဘောတူ ပါသလား? လူကြီးမင်း အနေဖြင့် ရှီအဟ် အေမာမ်မီယဟ် မဇ်ဟဗ် ပေါ် လိုက်နာ ကျင့်သုံးခွင့် မရှိဟု ယူဆ သတ်မှတ် ထားပါသလား?
ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် ထံ မေးမြန်း ခဲ့သည့် အစ်သေဖ်သာ တွင် လာရှိသည်မှာ အချို့သောလူများ၏ အဆို အရ ရှရီအီ တာဝန်များ ကို မှန်ကန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် မလွဲမသွေ စွန်နီ မဇ်ဟဗ် လေးခု မှတစ်ခုနောက်သို့လိုက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှီအဟ် အေမာမ် မီယဟ် မဇ်ဟဗ် နှင့် ဇိုင်ဒီယဟ် မဇ်ဟဗ် တို့သည် ဤ မဇ်ဟဗ်များတွင် မပါဝင်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။မေးခွန်းမေးသူသည် ရှီအဟ်အေမာမ် မီယဟ် နှင့် ဇိုင်ဒီယဟ် မဇ်ဟဗ် ဖေက်ဟ်အပေါ် လိုက်နာ ကျင့်သသုံး ခြင်း တွင် ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် ၏ ထင်မြင်ယူဆချက် ကိုမေးမြန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် မှ အဖြေ ပေးဖသ်ဝါ ပေးခဲ့သည်မှာ အစ္စလာမ် ဘာသာသည် အထူး သီးသန့် မဇ်ဟဗ် တစ်ခု နောက်လိုက်ရန် မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမည် ဟု မဆိုထားချေ။ မွတ်စလင်မ်တိုင်းသည် မှန်ကန်သည့် မည်သည့် မဇ်ဟဗ် မဆို ၏ နောက် လိုက်ရန် ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ ရှီအဟ် အေမာမ် မီယဟ်မဇ်ဟဗ် အား အခြားသော စွန်နီမဇ်ဟဗ် များကဲ့သို့ လိုက်နာရန် ခွင့်ပြုထားကြောင်း မွတ်စလင်မ် များသည် အချို့သော မဇ်ဟဗ် များအပေါ် မလိုလားအပ်သော မလို မုန်းထားမှု များကို ရှောင်ရှား သင့်သည်ဟု ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် မှ အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် မှ မိမိထံမေးမြန်းလာသည့် အစ်သေဖ်သာ ဖသ်ဝါ အား ရေးသားထားသည့် အနေ အထား ဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက် ဒါရိုလ် သက်ရီးဗ် ဘိုင်းနိုမဇာဟစ်ဗ် ဗေ အစ္စလာမ်မီ ၏ အယ်ဒီတာ ချုပ် မုဟမ္မဒ် သကီ ကွမ်းမီ ထံ ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် ၏ လက်မှတ်ပါသော ဤစာသားပါ မှန်ဘောင် အား မုဟမ္မဒ် သကီ ကွမ်းမီ မှ ဆယက်ဒ် ဟာဒီ မီလာနီ ထံ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းမှ အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ၏ ရောင်ဇာ တော် တွင် သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။
ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် ၏ ဖသ်ဝါ ဘာသာပြန်ကိုလေ့လာကြည့်မည်ဆိုလျင်
အစ္စလမ်ဘာသာသည် ၎င်း၏နောက်လိုက်များအား မည်သည့် သီးသန့် မဇ်ဟဗ် တစ်ခုခု နောက် ကိုလိုက်နာ ရန် လိုအပ်ကြောင်း မဆိုထားချေ။ ယင်းအစား ကျွန်ုပ်ပြောကြားလိုသည်မှာ မိုအ်မင်တိုင်း သည် ၎င်း မဇ်ဟဗ်များ မှ မဇ်ဟဗ် တစ်ခုခု နောက်လိုက်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ဘယ် မဇ်ဟဗ် မဆို ၏ အဲဟ်ကာမ် မဆို မှန်ကန် သည့် နည်းလမ်း များ နှင့် ၎င်းထံ ရောက်ရှိလာလျင် ၎င်းမဇ်ဟဗ်များ မှ တစ်ခု အပေါ် လိုက်နာ ကျင့်သုံး နိုင်ပါတယ်။ အလားတူပင် မဇ်ဟဗ် တစ်ခုခု အား နောက်လိုက်သူ သည် နောက်တွင် အခြား မဇ်ဟဗ်တစ်ခုခု ၏ နောက်လိုက် လို့ရပေသည်။ မည်သည့်မဇ်ဟဗ် (စွန်နီမဇ်ဟဗ် လေးခု ရှီအဟ်မဇ်ဟဗ် ၂ခု) မှ မဇ်ဟဗ် တစ်ခုခု နောက်လိုက်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ပြုခြင်း အတွက် ပြဿနာ မရှိချေ။
ဂျအ်ဖရ်ရီ ကျောင်းတော် ခေါ် ရှီအဟ် အစ်နာအရှရီ အမညဖြင့် ကျော်ကြား ပါတယ်။ ဤ ကျောင်းတော် ၏ နောက်လိုက်ခြင်းသည် ရှရီအသ်တော် အရ အဲဟ်လေ့စွန္နသ် မဇ်ဟဗ်များ ၏ လိုက်နာခြင်း သကဲ့သို့ ခွင့်ပြု ထားပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်များသည် ဤအချက်ကို သိရှိနားလည်ပြီး မည်သည့် သီးသန့် ကျောင်းတော် ကိုမဆို အပေါ် မလိုလားအပ်သော မလိုမုန်းထားမှုနှင့် မတရားမှုများ ထားခြင်းကို ရှောင်ရှားသင့်ပေတယ်။ အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်၏ သာသနာတော်နှင့် ရှရီအီ တရားတော်များသည် မည်သည့်သီးသန့် မဇ်ဟဗ် တစ်ခုခု ပေါ်တွင်မျှ မမူတည်ချေ။ မည်သူမဆို အစ်ဂျ်သေဟာဒ် ၏အဆင့်ကို ရောက်ရှိမည် ဆိုလျင် ထိုသူသည် မွတ်ဂျ်သဟစ်ဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သည် ၎င်း၏ လုပ်ရပ်သည် သဘောတူတော်မူမည် ဖြစ်ပါတယ်။ အကြင်မည် သူမဆို စ်ဂျ်သေဟာဒ် အဆင့် သို့ မရောက်လျင် ၎င်းအနေဖြင့် မွတ်ဂျ်သဟစ်ဒ် တစ်ပါးပါး ၏ နောက်လိုက် ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းမွတ်ဂျ်သဟစ်ဒ် ၏ ဖော်ပြထားသော စီရင်ထုံးများအတိုင်း ပြုမူဆောင် ရွက်ရ မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဤသို့ဆောင်ရွက်ရတွင် အေဗါဒသ်များ ဖြစ်စေ အရောင်းအဝယ် ကိစ္စ ဖြစ်စေ ကွာခြားမှုမရှိချေ။
ဖသ်ဝါ အတည်ပြုခြင်း အတွက် တုံ့ပြန်မှုများကိုလေ့လာကြည့်မည်ဆိုလျင်
မဂျ်မအ် သက်ရီးဗ် ၏ အကြီးအကဲ မုဟမ္မဒ် အလ်ဘဟီ မှ ရှီအဟ်ဖေရ်ကဟ်၏ သက်သေ အထာက် အထားများ ကို အတည်ပြုခြင်း ဆိုသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခြင်းဖြင့် ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် ၏ ဖသ်ဝါ ကို ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။
မုဟမ္မဒ် အလ်ရှရ်ကာဝီ သည် «အလ်အဇ်ဟရ် ဝ မဇဟစ်ဗိုလ်ဖေက်ဟေလ်အစ္စလာမ်မီ» ဟူသော မှတ်စုကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းအနေဖြင့် ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် ၏ ဖသ်ဝါ အား ရဲရင့်သည့် ဖသ်ဝါ ၊ ကိုယ်ကျိုး မဖက်ဘဲ ရိုးသားသည့် ဖသ်ဝါ အဖြစ်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါရိုလ် သက်ရီးဗ် ဘိုင်းနိုမဇာဟစ်ဗ် ဗေ အစ္စလာမ်မီ ၏ အယ်ဒီတာချုပ် မုဟမ္မဒ် သကီ ကွမ်းမီ မှ ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် ၏ ဖသ်ဝါထုတ်ပြန် ပြီးနောက် «ကစ်ဆသိုလ်သက်ရီးဗ်» ဆိုသည့် ခေါင်းစဥ် ဖြင့် ဆောင်းပါး ရေးသား သီးကုံးခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းဆောင်းပါးတွင် သက်ရီးဗ် လိုအပ်ကြောင်း ၊ ထိုနည်းတူစွာ ရှီအဟ် စွန်အကြား သက်ရီးဗ် ကိုအလေးပေး ရေးသားထားပါသည်။ ဤဆောင်းပါး အား ရေစာလသိုလ် အစ္စလာမ် မဂ္ဂဇင်းတွင် ထုတ်ဝေခဲ့တယ်။
ရေစာလသိုလ် အစ္စလာမ် မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာနှင့် အလ်အဇ်ဟရ် တက္ကသိုလ် ရှိ ရှရီအသ် ဌာန အကြီးအကဲ မုဟမ္မဒ် မုဟမ္မဒ် အလ်မဒနီ မှ «ရဂျသ်သိုလ်ဗအ်စ် ဖီး ကုလ်လီယသေရှ်ရှရီအဟ် » ဟူသော ဆောင်းပါးကို ရေးသား ခဲ့ပါတယ်။ ထိုဆောင်းပါး တွင် ရှီအဟ် အေမာမ်မီယဟ် နှင့် ဇိုင်ယီယဟ် တို့ မှ ဂူလူးအား ပယ်ချပြီး အခြား ရှီအဟ် မဇ်ဟဗ်များ နှင့် မတူ ကွဲပြား ကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အလ်အဇ်ဟရ် တက္ကသိုလ် တွင် ရှီအဟ် တရားဥပဒေဆိုင်ရာ သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့သော မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုခြင်းဖြင့် ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ် ရှလ် သူသ် ၏ ဖသ်ဝါ အတည်ပြု ခဲ့ပါတယ်။
မုဟမ္မဒ် အလ် ဂဇါလီ သည် အလ်အဇ်ဟရ် တက္ကသိုလ် ၏ မဂ္ဂဇင်းတွင် «အလာအဝါအေလိုလ်သွရီးက်» ဟူသော မှတ်စုကို ရေးသားခဲ့ပြီး ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ် ရှလ် သူသ် ၏ ဖသ်ဝါ သည် ကြီးကျယ်သော လုပ်ရပ်ဖြစ် သည်ဟု မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးတွင် ၎င်း သည် နာဒေရ်ရှားဟ် အား သက်ရီးဗ် အား ထောက်ခံ သူနှင့် ရှီအဟ် မဇ်ဟဗ် ကို အစ္စလာမ်၏ ပဉ္စမတရားဝင် မဇ်ဟဗ် အဖြစ် မိတ်ဆက်ရာတွင် အောင်မြင်သူအဖြစ် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး ပညာရှင်အချို့ကို ရွဲ့စောင်း အပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။
ဖသ်ဝါ ငြင်းပယ်ခြင်း အတွက် တုံ့ပြန်မှုများကို ကြည့်မည်ဆိုလျင်
အလ်အဇ်ဟရ် ဖသ်ဝါ ဘုတ်အဖွဲ့၏ အကြီးအကဲ နှင့် ဟန်ဘာလီဘာသာရေး အကြီးတန်းပုဂ္ဂိုလ် ရှိက်ခ် အဗ်ဒိုလ် လသီးဖ် အလ်စ်စိုပိုကီ မှ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ် တွင် ရှီအဟ်များ နှင့် စွန်နစ်များကြား သက်ရီးဗ် အား ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး စွန်နီများ ဘက်မှ တစ်ဖက်သတ်သာ လုပ်ဆောင်သည့် အမှန်တရားကင်းမဲ့သော လှည့်စားမှုဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ယူစွဖ် အလ်ဖရ်ဒွါဝီ မှ ဤဖသ်ဝါ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း မရှိဟုဆိုပြီး လုံးဝ ငြင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ သူ့အကြောင်း ပြချက် ကတော့ ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် ၏ စာအုပ်များ မှာ မပါဝင်သည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား တစ်ဖက်တွင်မုဟမ္မဒ် ဟစူန် မှ ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် ၏ ဖသ်ဝါ သည် ၎င်း၏ စာအုပ်များ ထုတ်ဝေ မှုထက် နောက်ကျနေသည် ဖြစ်ကြောင်း ထိုနည်းတူစွာ အီဂျစ် နိုင်ငံ ၏ အေရှာရေဟ် အက်ဗါရီယဟ် တီဗီ ချန်နယ် ၏ အီဂျစ် မုဖ်သီ အလီဂျူမ်အဟ် မှ ယူစွဖ် အလ်ဖရ်ဒွါဝီ ၏ ပြောဆိုမှုသည် မှားဘွင်းကြောင်း မှတ်ချက် ချထားပါတယ်။
အုမရ်အဗ်ဒိုလ္လာဟ် အဲဟ်မဒ် အနေဖြင့် ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ် ရေးသားခဲ့ပါသည်။ ၎င်း ဆောင်းပါး တွင် ရှီအဟ် အမြင်များ ကို ငြင်းပယ်သည့်အခ် အချို့ စွန်နီ အိုလမာ ၏ ပြောဆိုချက်များကို ကိုးကားပြီး စိန်ခေါ် ခဲ့ ပါတယ်။
အဘူ အလ်ဝဖါအ် ကရစ်တန် နီ သည် ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် ထံသို့ စာတစ်စောင်ရေးပြီး ဖသ်ဝါ နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများမေးခြင်းဖြင့် ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ ရှိက်ခ် မဲဟ်မူဒ်ရှလ်သူသ် သည် ဤစာကို အဖြေပေး ရာတွင် မိမိ၏ ဖသ်ဝါ ကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
