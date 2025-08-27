အီရန်နျူကလီးယား အစီအစဉ်၏ ရုရှား ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အမေရိကန် နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများက ဆန့်ကျင်မည်ဟု အမေရိကန် သတင်းထောက်က ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr News Agency ၏ အစီရင်ခံစာအရ ရုရှားမှတင်သွင်းသော 2231 မူကြမ်းကို ဥရောပထရိုကာနှင့် အမေရိကန်တို့က ကန့်ကွက်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်း အမေရိကန်သတင်းထောက်က အခိုင် အမာဆို ထားပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ၊ ရုရှားအဆိုပြုထားသောစာသားတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ကာလကို သက်တမ်း တိုးပြီး နောက် snapback ယန္တရားကို ပြန်လည်အသက်သွင်း၍မရသည့် အပိုဒ်တစ်ခုပါရှိပါတယ်။
အမေရိကန် သတင်းထောက် Norman ၏ အဆိုအရ ဤအပိုဒ်သည် ဥရောပနိုင်ငံများတွင် ကန့်ကွက် နိုင်ဖွယ်ရှိ ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် 2231 နှင့် နျူကလီးယား သဘောတူညီချက်အား သက်တမ်းတိုးကာလ အတွင်း ဆိုင်းငံ့ထားမည် ဖြစ်ပြီး snapback နှင့်လည်း သက်ဆိုင်နိုင်သည်ဟု မူကြမ်းတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဆိုပါမူကြမ်းကို ဥရောပထရိုကာနှင့် အမေရိကန်တို့က ပယ်ချဖွယ်ရှိကြောင်း သတင်းထောက်က ဆက်လက် ရေးသားခဲ့ပြီး အဆိုပါမူကြမ်းသည် လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ကိုးမဲပင်မရသောကြောင့် ဗီတိုအာဏာသုံးရန် မလိုအပ်ဟု ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါမူကြမ်းကို ဥရောပထရိုကာနှင့် အမေရိကန်တို့က ပယ်ချဖွယ်ရှိကြောင်း သတင်းထောက်က ဆက်လက် ရေးသားခဲ့ပြီး အဆိုပါမူကြမ်းသည် လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ကိုးမဲပင်မရသောကြောင့် ဗီတိုအာဏာသုံးရန် မလို အပ်ဟု ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွင် တိုးတက်မှုမရှိပါက အမေရိကန်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်မှ တစ်ဖက်သတ်နုတ်ထွက်ကြောင်း သတိပြုသင့်ပြီး Troika မှ ကုလသမဂ္ဂသို့ မကြာသေးမီက စာတစ် စောင်ပေး ပို့ခဲ့ပြီး အီရန်သည် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွင် တိုးတက်မှုမရှိပါက အဆိုပါယန္တရားအား အသက်သွင်းရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီဟု သတိပေးထားပါတယ်။
အကယ်၍ အီရန်သည် ၂၀၂၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လကုန်တွင် အဖြေတစ်ခုဆီသို့ ခြေလှမ်းများ မလှမ်းခဲ့ပါက နိုင်ငံတကာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ပြန်လည်ချမှတ်နိုင်သည်ဟု အဆိုပါစာတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment