အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawza News Agency ၏ တင်ပြထားချက်ကို ကိုးကားပြီး တင်ပြမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ မှ နဇ်ရ် ကို ရွေ့ဆိုင်းခြင်း ကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်သည့် ရှရီအီ မေးမြန်း ချက်အား ဖြေကြား ပေးထား ပါတယ်။
ရှရီအီဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ ထံမေးထား သည့် အမေး နှင့် အဖြေမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်တယ်။
မေးခွန်း
အကယ်၍ ကျနော်တို့ အနေဖြင့် မိမိတို့ ၏ နဇ်ရ် ကို နောက်ကျမှ ဖြေမည်။ ပမာအား ဖြင့် နှစ်အတော် ကြာပြီး မှ ဖြေမည်။ ဤအတွက် ရှရီအီ ပြဿနာ ရှိပါသလား? အကယ်၍ ဤကဲ့သို့ ပြုလုပ်မည် ဆိုလျင် ကဖာရဟ် တစ်ခုခု ပေးဆောင်ရန် လိုပါသလား?
အဖြေ
နဇ်ရ် ၏ အမျိုးအစား ပေါ် မူတည်ပါသည်။ အကယ်၍ နဇ်ရ် ကို သတ်မှတ် အချိန်ကာလတစ်ခုခု အတွင်း မသတ် မှတ်ထား မည်ဆိုလျင် မနုဿလူသား သည် မိမိ မသေမည့် အချိန် အထိ နဇ်ရ် ကို ဖြေနိုင်ပါသည်။ မည်သည့် ပြဿနာ မှ မရှိချေ။ မည်သည့် ကဖာရဟ် မှ ပေးဆောင်စရာမလိုချေ။
မှတ်ချက် ။ ။ အဖြေသည် ရှင်းလင်းနေပါတယ်။ များသောအားဖြင့် နဇ်ရ် ပြုကြသူများ သည် အချိန် သတ်မှတ်ချိန် မသတ်မှတ်ဘဲ ပြုကြသည် များပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်လျင် နဇ်ရ် ကို အမြန်ဆုံး ဖြေနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ပြီး နဇ်ရ် လုပ်ထားပြီး မဖြေနိုင်သည့် အခါမျိုးတွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ မိမိ၏ မရ်ဂျာအ် ရုံး ထံ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ကိုယ်စားလှယ်စသည်ဖြင့် တစ်နည်းနည်း ဖြင့်ဆက်သွယ်ပြီး လမ်းညွှန်မှု ကိုရယူ ဆောင်ရွက် ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
ရှရီအီဥပသေများကို လိုက်က်နာ ကျင့်သုံးသူတိုင်း လောကီ၊လောကုတ္တရာ အောင်မြင်ကြပါစေ။
