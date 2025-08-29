အမေရိကန် လွှတ်တော် လောင်း မှ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်အား မီးရှို့ စော်ကား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
တက္ကဆက်ပြည်နယ် ကွန်ဂရက်လွတ်တော်အတွက် ရီပတ်ဘလီကန် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဗယ်လင်တီနာ ဂိုမက်ဇ် (Valentina Gomez ) သည် ဆိုရှယ်မီဒီယာပလပ်ဖောင်း "X" တွင် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်ကို မီးရှို့သည့် ဗီဒီယိုကို လွှင့်တင်ခြင်းဖြင့် အမုန်းပွားစေသည့် လုပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း Al Jazeera သတင်းက ဖော်ပြခဲ့ဟု Iqna သတင်းဌာန က ဆိုထားပါ တယ်။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကို ရှုတ်ချမှုအတွင်း ကွန်ဂရက်လွတ်တော်ပြိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရပါက တက္ကဆက် ပြည်နယ်မှ အစ္စလာမ်သာသနာကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းပစ်မည်ဟု ဗယ်လင်တီနာ ဂိုမက်ဇ် က ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်ကို ထောက်ခံအားပေးခဲ့သည့် အစ္စလာမ် မုန်းတီးရေး သမား ဗယ်လင်တီနာ ဂိုမက်ဇ် က မွတ်စလင်များသည် ခရစ်ယာန်နိုင်ငံများကို သိမ်းပိုက်လိုကြောင်း အခိုင်အမာဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကွန်ဂရက် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရအောင် ကူညီပေးဖို့ အမေရိကန် ကွန်ဂရက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းက အမုန်း ပွားတဲ့ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုသူတွေကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
လက်ယာစွန်းနိုင်ငံရေးသမား၏ လုပ်ရပ်များကို နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ဘာသာရေးအုပ်စုများနှင့် ဆိုရှယ် မီဒီယာအသုံးပြုသူများက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှုတ်ချခဲ့ကြပြီး ၂၀၂၆ ခုနှစ် အမေရိကန်လွှတ်တော် ကြားဖြတ် ရွေးကောက် ပွဲမတိုင်မီအထိ တစ်ယူသန်မှုနှင့် အမုန်းပွားမှုများ ပျံ့နှံ့လာမည်ကို စိုးရိမ်မှုများ မြင့်တက် လာခဲ့ ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။
ဂိုမက်ဇ်သည် ယခင်က လည်း ကျော်ကြားမှုရရှိရန် အမုန်းပွားစေသည့် လုပ်ရပ်များကို ပြုလုပ်ခဲ့သူမ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဗယ်လင်တီနာ ဂိုမက်ဇ် သည် နယူးယောက်တွင် ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုအတွင်း ရွှေ့ပြောင်း ဒုက္ခသည်များကိုကိုယ်စားပြုသည့် ၀တ်စုံကို သေနတ် နှင့် ပစ်ခဲ့ပြီး အကြမ်းဖက်ရာဇ၀တ်မှုများဖြင့် စွပ်စွဲ ခံထားရသော ဒုက္ခသည်များကို အများပြည်သူရှေ့ တွင် ကွပ်မျက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ သူမ ၏ ဗီဒီယိုကို နောက်ပိုင်းတွင် ဖယ်ရှားခြင်းခံ ခဲ့ရ ပြီး သူမ၏ Instagram အကောင့်ကိုလည်း ပိတ်ခြင်း ခံ ခဲ့ပါတယ်။
ဤအငြင်းပွားဖွယ်လုပ်ရပ်များ ၊အမုန်းပွားမှုများ ကို ပြုလုပ်နေသည့် ကြားမှ ဗယ်လင်တီနာ ဂိုမက်ဇ် သည် ပြီးခဲ့ သည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲရှုံးခဲ့ပြီး ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီ၏ မဲအရေအတွက် ၇.၄ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အဆင့် ခြောက်နေရာတွင် ရပ်တည်ခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမသည် ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် မဇူရီးပြည်နယ် ဝန်ကြီးအဖြစ်လည်း အရွေးခံခဲ့ရပြီး အစွန်းရောက်နှင့် အမုန်း ပွား စေသော လုပ်ရပ်များမှတစ်ဆင့် လူအများ၏အာရုံစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
