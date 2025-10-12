ကိုတက်မြို့ ရှိ မွတ်စလင်မ် ရပ်ကွက်ကို ဟိန္ဒူအစွန်းရောက်များက တိုက်ခိုက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဟိန္ဒူဝါ ဟုသိကြသော ဟိန္ဒူအစွန်းရောက်အုပ်စုတစ်စုသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အိုဒီရှား ပြည်နယ် ကိုတက် မြို့ရှိ မွတ်စ လင်မ် အများစုနေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်တစ်ခုကို တုတ်၊ လက်နက်များဖြင့် တိုက်ခိုက်ကာ ဈေးဆိုင်များ၊ ကားများ၊ ဈေးရောင်း သူများနှင့် ဗလီများကို မီးရှို့ခဲ့ကြောင်း သတင်းအချို့က ဖော်ပြထားပါတယ်။
လူစုလူဝေးကို လူစုခွဲရန် ကြိုးပမ်းရာတွင် ဒုတိယရဲချုပ် အပါအဝင် ရဲအရာရှိ ၂၅ ဦးထက်မနည်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ဒေသတွင်း၌ နှစ်များအတွင်း အဆိုးရွားဆုံး ဘာသာရေး ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုများတွင် အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွား ခဲ့ပါတယ်။
အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရက ၃၆ နာရီကြာ ကာဖျူးထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အခြေအနေကို ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် အင်တာနက်ကို ပိတ်ခဲ့ ကြောင်း သိရပါတယ်။ဒေသခံများ၏ ပြောကြားချက်အရ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ရက် က ဟိန္ဒူရိုးရာ အခမ်းအနားတစ်ခုတွင် ပါဝင်သူများသည် ဆူဖီဂူဗိမာန် ရှေ့တွင် ရပ်တန့်ကာ ကျယ်လောင် သော တေးဂီတကို တီးခတ်ကာ မွတ်စလင်မ် မိန်းကလေးတစ်ဦးအား ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းစွာ ပြုမူခဲ့ကြကြောင်း သိရပါတယ်။
ယင်းဖြစ်ရပ်ပြီးနောက် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များ ပိုမိုများပြားလာကာ သိသာထင်ရှားသော လူအုပ်ကြီးသည် မွတ်စလင်မ် ရပ်ကွက်ကို တိုက်ခိုက်ကာ ဈေးဆိုင်များနှင့် ဆိုင်များကို မီးရှို့ကာ မွတ်စလင်မ် များ ပိုင်ဆိုင်သည့် စီးပွား ရေး လုပ်ငန်းများကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အနည်းဆုံး မွတ်စလင်မ် ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၂၄ ခု ဆိုင်ခန်းများနှင့် ကားအများအပြား မီးရှို့ ခံခဲ့ရပြီး ဟိန္ဒူဆိုင်များ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု မရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ထိခိုက်ခံစားရသော နိုင်ငံသားများသည် လျော်ကြေးနှင့် တရားမျှတမှုကို တောင်းဆိုနေကြသော်လည်း ထပ်ခါတလဲလဲ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် အာဏာပိုင်များ၏ အာရုံစိုက်မှု ကင်းမဲ့ခြင်းအတွက် စိုးရိမ်မှုများ ဆက်လက်ရှိ နေပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများက ရဲတပ်ဖွဲ့၏ လျစ်လျူရှုမှုနှင့် အိန္ဒိယအစိုးရ၏ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဂန္ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဒေါက်တာ ဘစ်စွာဂျစ် ဂန္ဒီ က ရဲများက ပါဝင်သူတွေကို မွတ်စလင်မ် ရပ်ကွက်ထဲကို မ၀င်ရောက်အောင် တားဆီးခဲ့မယ်ဆိုရင် အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး ဟု ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင်၊ အထူးသဖြင့် လက်ရှိ ၀န်ကြီးချုပ် နာရင်ဒရာ မိုဒီ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ မွတ်စလင်မ် အများစုနေထိုင်ရာ ဒေသများတွင် အစွန်းရောက် ဟိန္ဒူအုပ်စုများ၏ တိုက်ခိုက်မှုများ မြင့်တက်လာ ခြင်းမှာ စိုးရိမ်မှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဟိန္ဒူလှုပ်ရှားမှုနှင့် အယူဝါဒများသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် နာရင်ဒရာ မိုဒီ ၏ ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲဖြင့် နိုင်ငံအတွင်း ပင်မနိုင်ငံရေးဖြစ်လာခဲ့သည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများက ယုံကြည်ကြပါတယ်။
ဤအစွန်းရောက်လှုပ်ရှားမှုသည် ဟိန္ဒူများသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ သားသမီးအစစ်များဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ပြီး နိုင်ငံအား နိုင်ငံရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုအရ၊ လူမှုရေးအရ အုပ်ချုပ်သင့်ပြီး မွတ်စလင်မ် ကဲ့သို့သော အခြား အုပ်စုများသည် အိန္ဒိယတွင် ဒုတိယတန်းစားနိုင်ငံသားများအဖြစ် နေထိုင်သင့်သည်ဟု ဤအစွန်း ရောက် လှုပ်ရှားမှုက ယုံကြည်ပါတယ်။
