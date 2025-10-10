ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ၏ မြို့တော် မှာ အင်တာနက် ဖြတ်တောက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းဌာန ၏ သတင်း အထောက်အထားများအရ "Labbaik Movement" ဟုခေါ်သော ဘာသာရေး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် လာဟိုးမြို့ တွင် မကြာသေးမီက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့မှုအား ဆန့်ကျင် သည့်အနေဖြင့် အစ္စလာမာဘတ်မြို့ကို အကြီးအကျယ် ဆန္ဒပြမည်ဟု ပါကစ္စတန်သတင်းကွန်ရက်များက တပြိုင်နက်တည်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
IRNA သတင်းထောက်မှ ရရှိသည့် အစီရင်ခံစာများတွင် အစ္စလာမာဘတ်၏ နယ်မြေအားလုံးတွင် လုံခြုံရေး တင်းကျပ်မှုများ ရှိနေပြီး အထူးသဖြင့် ပါကစ္စတန် မြို့တော် အနီရောင်ဇုန်သို့ ဦးတည်သည့် လမ်းကြောင်းများကို ပိတ်ထားကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
