Hawza News Agency ၏ တင်ပြထားချက်ကို ကိုးကားပြီး တင်ပြမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ ၏ ဖသ်ဝါ အရ ဂျုမ်အဟ် ဂိုစ်လ် ထည့်ပြီးနောက် ဝဇူ မပြုဘဲ ဝါဂျစ်ဗ် နမာဇ်များ ကို ဝတ်ပြုခြင်း ကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်သည့် ရှရီအီ မေးမြန်း ချက်အား ဖြေကြား ပေးထား ပါတယ်။
ရှရီအီဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ ၏ ဖသ်ဝါအရ အမေး နှင့် အဖြေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်တယ်။
မေးခွန်း
ဂျုမ်အဟ် ဂိုစ်လ် ထည့်ပြီးနောက် ဝဇူ မပြုဘဲ ဝါဂျစ်ဗ် နမာဇ်များ ကို ဝတ်ပြုလို့ရပါသလား?
အဖြေ
ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ မှ ၏ ဖသ်ဝါ အရ ဂိုစ်လ်လေ ဂျနာဗသ် တစ်ခုတည်းသာလျင် ဂိုစ်လ် ထည့် ပြီးနောက် ဝဇူ ပြုဖို့ မလိုဘဲ မနုဿ လူသား အနေဖြင့် နမာဇ် (ဝါဂျစ်ဗ်ဖြစ်စေ၊ မွတ်စ်သဟဗ်ဖြစ်စေ) များ ကို ဝတ်ပြု နိုင်ပါသည်။သို့သော် မိုအကဒ်ဒေ မွတ်စ်သဟဗ် ((ခ) ဝါဂျစ်ဗ် နီးပါး အဆင့် ရှိသည် မွတ်စ်သဟဗ် ) ဖြစ်သည့် ဂျုမ်အဟ် ဂိုစ်လ် အပါအဝင် ကျန် ဂိုစ်လ်များ အားလုံး တွင် ဂိုစ်လ် ထည့် ပြီးနောက် ဝဇူ ပြန်လုပ် ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအတွက်ကြောင့် အကြင် မည်သူ မဆို နမာဇ် ဝတ်ပြုလိုလျင် သို့မဟုတ် သွဟာရသ် ပြုရန် လိုအပ်သည့် အလုပ်တစ်ခုခု လုပ်မည်ဆိုလျင် ဝဇူ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက် ။ ။ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ မှ ၏ ဖသ်ဝါ အရ ပေးထားသည့် အဖြေသည်ရှင်းလင်းနေပါတယ်။ ဂျုမ်အဟ် ဂိုစ်လ် သည် မိုအကဒ်ဒေ မွတ်စ်သဟဗ် (ခ) ဝါဂျစ်ဗ် နီးပါး အဆင့် ရှိသည် မွတ်စ်သဟဗ် လုပ်ရပ် တစ်ခု ဖြစ်၍ ထည့် နိုင်ရန် ကြိုးစားရပါမယ်။ ဤနေရာတွင်လည်း အဲဟ်ကာမ်မေ ဂိုစ်လ် ဂျုမ်မဟ် ကို နားလည် ထားဖို့ အရေးကြီး လိုပါ တယ်။ ပမာအားဖြင့် ဂျုမ်အဟ် ဂိုစ်လ် ကို မွန်းမတည့်မည်အချိန် ၊ မွန်းတည့်ပြီးနောက် ၊ သောကြာနေ့ မထည့် ဖြစ်၍ စနေနေ့ ထည့်လျင် မည်သည့် နီယသ် ဖြင့် ထည့်ရသည်များကို သိထား ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျုမ်အဟ် ဂိုစ်လ် ၏ ကြီးကျယ် မြင့်မြတ် မှု ကိုလည်း လေ့လာ ထားသင့်ပါတယ်။ အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် ဂိုစ်လ်လေ ဂျနာဗသ် မှ အပ ကျန် ဂိုစ်လ် များကို ထည့်ပြီးနောက် ဝဇူ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
ရှရီအီဥပသေများကို လိုက်က်နာ ကျင့်သုံးသူတိုင်း လောကီ၊လောကုတ္တရာ အောင်မြင်ကြပါစေ။
