လန်ဒန်မှာ ကုရ်အာန်ကို မီးရှို့မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်ကျခံရသည့် အမျိုးသားကို ဗြိတိန်တရားရုံးက တရားသေလွှတ်ပေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ပြီးခဲ့သောဇွန်လက လန်ဒန်မြို့ရှိ တူရကီကောင်စစ်ဝန်ရုံးရှေ့တွင် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကျမ်းကို မီးရှို့မှုဖြင့် ပြစ်မှု ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရသော အမျိုးသားတစ်ဦးကို ဗြိတိန်အယူခံတရားရုံးက သောကြာနေ့တွင် တရား သေလွှတ် ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဟာမိတ် ကိုစ်ကွန်း (Hamid Coskun) အသက် ၅၁ နှစ်သည် တူရကီတွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ယခင်က ဘာသာ ရေးမုန်းတီးမှု လှုံ့ဆော်မှုဖြင့် ပြင်းထန်သော ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံခဲ့ရကြောင်း အယ်လ်ဂျဇီရာ ၏ အဆိုအရ သိရ ပါ တယ်။
ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဟာမိတ် ကိုစ်ကွန်း (Hamid Coskun) သည် အစ္စလာမ့် ဆန့်ကျင်ရေး ကြွေးကြော်သံများကြွေးကြော်ပြီး နောက်လန်ဒန်မြို့ရှိ တူရကီ ကောင်စစ်ဝန် အပြင်ဘက်တွင် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်တစ်အုပ်ကို မီးရှို့ စော်ကားခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
လန်ဒန်ရှိ ဆော့သွ်ဝတ် ခရောင်း (Southwark Crown) တရားရုံးမှ တရားသူကြီးတစ်ဦးသည် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ကိုးကားပြီး ဟာမိတ် ကိုစ်ကွန်း ၏ ဒဏ်ငွေပေါင် ၂၄၀ (ယူရို ၂၈၄ ဝန်းကျင်) ကို ပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီး ဗြိတိန်ဥပဒေအရ စော်ကားမှု သို့မဟုတ် ဘာသာရေးစော်ကားမှုများကို အပြစ်ပေးခြင်းမရှိကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
တရားသူကြီး ဂျိုး ဘနသန် (Joel Benathan) က ၎င်းမိမိ ၏ စီရင်ချက်တွင် ကုရ်အာန်ကျမ်းကို မီးရှို့ခြင်းသည် မွတ်စလင်မ် များစွာအတွက် တုန်လှုပ် အံ့သြဖွယ် နှင့် စော်ကားသည့် လုပ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သို့သော် လည်း လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် အရ ရာဇ၀တ်ဥပဒေသည် လူသားများ စော်ကား မှု နှင့် စိတ်အ နှောက် အယှက် ပေးမှု များကို ယုတ်စွ ပြင်းပြင်းထန်ဖန် ပင် ဖြစ်နေပါစေ စာရင်း မဝင် ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကို မီးရှို့ခြင်းအတွက် တရားစွဲခြင်းမပြုဘဲ အများပြည်သူ၏ စည်းစိမ်ကို နှောင့်ယှက် ခြင်းအတွက် တရားစွဲထားကြောင်း ကနဦးရုံးချိန်းတွင် အစိုးရရှေ့နေက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် အများပြည်သူ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း သို့မဟုတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း မရှိကြောင်း နှင့် ယင်းလုပ်ရပ်ကြောင့် မည်သူမျှ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှုမရှိကြောင်း တရားသူကြီးက သောကြာနေ့တွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂလန်အလယ်ပိုင်းတွင်နေထိုင်သော ကာ့ဒ်လူမျိုးဖခင်နှင့် အာမေးနီးယန်းမိခင်တစ်ဦး၏သားဖြစ်သူ ဟာမိတ် ကိုစ်ကွန်း (Hamid Coskun) သည် စွဲချက်များအား ငြင်းဆိုထားပြီး ၎င်း၏လုပ်ရပ်သည် တူရကီအစိုးရကို ဆန့်ကျင်သည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း လူမှုမီဒီယာတွင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟာမိတ် ကိုစ်ကွန်း ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ကို မီးရှို့ စော်ကား စဉ်တွင် ဓားလက်နက် ကိုင်ဆောင်ထားသည့် အမျိုးသား တစ်ဦးမှ ၎င်း ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး သူ့ကိုရိုက်ပြီး သူ့မျက်နှာကို တံတွေး နှင့် ထွေး ခဲ့ကြောင်း သိရပါ တယ်။
