ချီကာဂိုမြို့ တွင် ဟလာလ် ကုန်စည် ပြပွဲ ပြုလုပ်မည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီးက်နာ သတင်းဌာန နှင့် Total Food News ၏ အဆိုအရ အဆိုပါပွဲသည် အမေရိကန် နိုင်ငံ နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ထိပ်တန်း ဟလာလ်ကုမ္ပဏီများ အများအပြားကို ဆွဲဆောင်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရပါတယ် ။ ကုမ္ပဏီများသည် မိမိ တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြသရန် စိတ်လှုပ်ရှားနေသည့်အပြင် စက်မှု လုပ်ငန်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းသစ်များကို ရှာဖွေရန် စိတ်လှုပ်ရှားနေကြောင်း သိရပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အစားအသောက်၊ အဖျော်ယမကာ၊ အလှကုန်၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် အခြားကဏ္ဍများ တွင် အမေရိကန် ဟာလာလ်စျေးကွက်သည် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာပါတယ်။
ပြပွဲနှင့် ကွန်ဖရင့်သည် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက် အဓိကပလက်ဖောင်းတစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော Halal Awards (ခ) ဟလာလ်အမျိုးအစားတွင် ထူးချွန်မှုအတွက် ချီးမြှင့်သော ဆုများ မှတစ်ဆင့် ထူးချွန်သော ဟလာလ်ကုမ္ပဏီများကို ဂုဏ်ပြုပေး မည်ဖြစ် ပါတယ်။
ချီကာဂို ဟလာလ် ကုန်စည် ပြပွဲ တည်ထောင်သူ မရ်ဝန် အဲဟ်မဒ် က ကြီးထွားလာနေသော ဟာလာလ်လုပ်ငန်းကို ဂုဏ်ပြု ရန် နေရာသစ်တစ်ခုတွင် ၂၀၂၅ ခုနှစ် ဟလာလ်ကုန်စည်ပြပွဲ ကို လက်ခံကျင်းပရခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ပီတိဖြစ်ရ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကုမ္ပဏီများ၏ မကြုံစဖူး စိတ်ဝင်စားမှုသည် စက်မှု လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် ဟာလာလ်ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ဝယ်လိုအားနှင့် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ကြီးထွား လာမှုကို ထင်ဟပ်စေပါတယ်။
