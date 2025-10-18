ဂျေဟာဒ် အကြောင်း တစေ့ တစောင်း (၁)

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဂျေဟာဒ် ၊ အာရဘီစကားဖြင့် (الجهاد) ဆိုသည်မှာအစ္စလာမ် သာသနာ ၏ သွန်သင်ချက်များ မှ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ လမ်းတွင် မိမိ၏ အသက် ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ နှင့် မနုဿ လူသား၏ တတ်စွမ်းနိုင်သည့် အရာမှန် သမျှကို စတေးခြင်း နှင့် အတူ အသုံးချ ကြိုးပမ်း ခြင်းကို ခေါ်ဆိုပါတယ်။
မွတ်ရှ်ရေက်များ ၊ သူပုန်များ နှင့် တိုက်ပွဲ ဝင်ခြင်း နှင့် အစ္စလာမ် ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ မြှင့်တင် ရေး နှင့် အစ္စလာမ် ၏ ထုံးတမ်းများကို ထူထောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် တိုက်ပွဲဝင် ခြင်းကိုလည်းခေါ်ဆို ပါတယ်။ ဂျေဟာဒ် သည် အစ္စလာမ် ၏ ဖရူးအ် အေဒီးန် (ခ) အစ္စလမ်ဘာသာ၏ အကိုင်းအခက်များ ထဲ မှ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မသတ် ပညာရှင်များ (ခ) မွတ်ဂျ်သဟစ်ဒ်များ က ဂျေဟာဒ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေသများ ကို တိုက် ရိုက် အခန်း ကဏ္ဍ တစ်ခု အဖြစ် ပြောဆိုထား ကြပါတယ်။ တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ)သည် မက္ကဟ် မြို့မှ မဒီနာ မြို့သို့ ဟစ်ဂျ်ရသ် (ခ) ပြောင်းရွှေ့ အခြေချခြင်း ပြု ပြီး ခုနစ်လအကြာတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာ၌ ပထမဆုံး ဂျေဟာဒ်၏ အမိန့် အား ကျခဲ့သည်ဟု သဖ်စီးရ် ပညာရှင်အများစု က ဆိုထားကြပါတယ်။
အလ္လာဟ့်၏ လမ်းတွင် ဂျေဟာဒ် ပြုခြင်း ၏ ကြီးကျယ် မြင့်မြတ် မှု နှင့် ပတ်သက် ၍ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ၏ အာယသ်တော်များ အချို့ ၊ ဟဒီးစ်တော်မျာ အချို့ များ လာရှိပါတယ်။ထိုပြင် ဤကဲ့သို့သော် လုပ်ရပ်များ ပမာ အားဖြင့် မဇ်လူးမ်များ (ခ) အဖိနှိပ်ခံများ နှင့် အားနည်းသူများ အား ကူညီ ဖေးမ ခြင်း ၊ မတရားပြုမှု နှင့် ကျူး ကျော် မှု ကို တားဆီးရန် ၊ ရှေးရ်က် နှင့် ရုပ်တု ကိုးကွယ်ခြင်း ကိုတွန်းလှန် ခြင်း ၊ သာသနာကို တည်မြဲအောင် ပြုခြင်း တို့အား ဂျေဟာဒ် ၏ လက္ခာများ နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ အဖြစ် သတ်မှတ် ထားပါတယ်။
ဂျေဟာဒ် သည် ဓမ္မသတ် ပညာရှင်များ ၏ အဆိုအရ ဂျေဟာဒ် ဒေ အစ်ဗ်သေဒါယီ (ခ) ထိုးစစ် ဂျေဟာဒ် နှင့် ဂျေဟာဒ် ဒေ ဒေဖါအီ (ခ) ခုခံကာကွယ်သည့် ဂျေဟာဒ် ဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။ အစ်ဗ်သေဒါယီ (ခ) ထိုးစစ် ဂျေဟာဒ် ဆိုသည် မှာ မွတ်ရှ်ရေက်များ နှင့် ကာဖေရ် များ ကို အစ္စလာ မ် နှင့် သောင်ဟီးဒ် အတွက် ဖိတ်ခေါ် ရန် ၎င်းတို့အား တိုးစစ် ဆင်ခြင်း ကို ခေါ်ဆိုပါသည်။ ဂျေဟာဒ် ဒေ ဒေဖါအီ ( ခ) ခုခံကာကွယ်သည့် ဂျေဟာဒ် ဆိုသည်မှာ ရန်သူများ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှ အစ္စလာမ့်နယ်မြေများကို ကာကွယ်ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။
ဂျေဟာဒ် ၏ အယူဝါဒကို ယနေ့ (၁၅ ရာစု ဟီဂျရီ) ကဲ့သို့သော အစွန်းရောက် မွတ်စလင်မ် အုပ်စုများ ဖြစ်သည့် အလ်ကိုင်ဒါ နှင့် ISIS တို့က တလွဲသုံးခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုအုပ်စုများ၏ ကြမ်းတမ်းသော အပြု အမူကြောင့် ဂျေဟာဒ် ၏ အဓိက ပန်းတိုင်များ မှာ လွဲသွားခြင်း နှင့် အစ္စလာမ်မုန်းတီးရေး ကို ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ဂျေဟာဒ် အယူဝါဒသည် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ရန် ကိရိယာ တစ်ခုဖြစ် သွား ခဲ့ပါတယ်။
ဆိုလိုသည့် အယူအဆ နှင့် ရပ်တည်ချက် လေ့လာ ကြည့်မည်ဆိုလျင်
ဂျေဟာဒ် သည် ဖေက်အီ ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပြီး ဆိုလိုသည်မှာ ဖြစ်ပြီး အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ လမ်းတွင် မိမိ၏ အသက် ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ နှင့် မနုဿ လူသား၏ တတ်စွမ်းနိုင်သည့် အရာမှန် သမျှကို စတေးခြင်း နှင့် အတူ အသုံးချ ကြိုးပမ်း ခြင်းကို ခေါ်ဆိုပါတယ်။
မွတ်ရှ်ရေက်များ ၊ သူပုန်များ နှင့် တိုက်ပွဲ ဝင်ခြင်း နှင့် အစ္စလာမ် ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ မြှင့်တင် ရေး နှင့် အစ္စလာမ် ၏ ထုံးတမ်းများကို ထူထောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် တိုက်ပွဲဝင် ခြင်းကိုလည်းခေါ်ဆို ပါတယ်။ ဂျေဟာဒ် သည် အစ္စလာမ်သာသနာ၏ အကိုင်းအခက်များ (ခ) ဖရူးအ်အေဒီးန် ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဂျေဟာဒ် ဟူသော ခေါင်းစဉ် ဖြင့် တိုက်ရိုက် ၎င်း နှင့် ပတ်သက်၍ ဓမ္မသတ် ပညာရှင်များက အသေးစိတ် ပြောဆိုထားကြပါတယ်။ ဂျေဟာဒ် ဟူသော စကားလုံး သည် မွတ်ရှ်သကာက် စကားလုံးများ မှ ဆင်းသက် လာခြင်း ဖြစ်ပြီး ကျမ်းတော် မြတ် ကုရ်အာန် တွင် ၃၅ ကြိမ်ခန့် အသုံးပြုထားပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာ ဟဒီးစ်တော် အများ အပြား တွင် ဂျေဟာဒ် ၏ အဲဟ်ကာမ် နှင့် ကြီးကျယ် မြင့်မြတ် မှု အကြောင်းလာရှိပါတယ်။ ရှရီအီ စီရင်ထုံးများကိုရယူရန် ဓမ္မသတ် ပညာရှင်များအသုံးပြုသည့် ဟဒီးစ် ရင်းမြစ်များတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဂျေဟာဒ် အား ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်း ဖြစ်သည့် ဖေက်အီအဓိပ္ပာယ် နှင့် သီးသန့် အဓိပ္ပာယ် အပြင် ကြိုးစားအားထုတ်မှု (ခ) အဘိဓာန် နှင့် ယေဘုယျအဓိပ္ပာယ် အဖြစ် လည်း အသုံးပြုထားပါတယ်။ အချို့သော ဟဒီးစ်တော်များတွင် အချို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ အရေးပါမှုနှင့် ခက်ခဲမှုကို ညွှန်ပြရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို ဂျေဟာဒ် ဟု ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အချို့သော ဟဒီးစ်တော် များတွင် ရှိုင်တွာန် (ခ) မာရ်နတ် နှင့် မကောင်း သည့် စိတ်အလိုကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခြင်း ကို ဂျေဟာဒ် ဒေ အက္က်ဘဲရ် ဟု မိတ်ဆက်ပေး ထားပါတယ်။ ထို့ပြင် ကောင်းသောအရာကို ညွှန် ခြင်း ၊ မကောင်းမှုကို တားမြစ်ခြင်း၊ ဟဂ်ျပြုခြင်း၊ ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်သော ဘုရင် (ခ) အာဏာရှင် ၊ အစိုးရ အား တရားမျှရန် ပြောဆိုခြင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်း ကောင်းမွန် သော ဓလေ့ထုံးတမ်းကို ပြန်လည်အသက်သွင်းရန် ကြိုးစားခြင်း၊ ဇနီးသည် အနေဖြင့် ခင်ပွန်း သည် အား ပြုစု ခြင်း ၊ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသား အနေဖြင့် မိသားစုအတွက် ဟာလာလ်စားနပ်ရိက္ခာရရှိရန် ကြိုးပမ်း ခြင်း ပူပြင်းသည့် အချိန် တွင် ရိုဇဟ်စောင့်ခြင်း တို့ သည် အလ္လာဟ့် ၏ လမ်းတွင် ဂျေဟာဒ် ပြုခြင်း များ ဖြစ် ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။
အာယာသွလ္လာဟ်ဆယက်ဒ် ခါမေနာအီ ၏ ရှုထောင့်မှ ဂျေဟာဒ် ၏ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့် ဆိုချက်ကို လေ့လာကြည့် မည်ဆိုလျင်
အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ၏ ဒုတိယခေါင်းဆောင် ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ၏ အဆိုအရ ဂျေဟာဒ် သည် စစ်မြေပြင် အတွက်သာ သာ ကန့်သတ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ တွေး ခေါ်မှု၊ စီးပွားရေးနှင့် ဝါဒဖြန့်မှုစသည့် ကျယ်ပြန့်သော နယ်ပယ်များ အတွက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အာယာ သွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် ခါမေနာအီ ၏ အဆိုအရ ရန်သူ အား တော်လှန် တိုက်ခိုက်ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ အားထုတ်မှု မှန်သမျှဟာ ဂျေဟာဒ် ဟု ခေါ်ဆိုထားပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အာယာ သွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် ခါမေနာအီ မှ အီရန်၏ ထုတ်လုပ်သူများနှင့် စီးပွားရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ နှင့် တွေ့ဆုံချိန် ဤနယ်ပယ်တွင် ထုတ်လုပ် မှုနှင့် အားထုတ်မှု ကိစ္စ သည် အီရန် ၏ ရန်သူများ အားပျော့သွားစေရန် ကြိုးပမ်းနေသောကြောင့် ဂျေဟာဒ် ၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
အေမာမ်အလီ (အ.စ) မိန့်တော်မူသည်မှာ
ဂျေဟာဒ် သည် အစ္စလာမ်ကို လက်ခံပြီးနောက် အမွန်မြတ်ဆုံးသော အလုပ်ဖြစ်ပြီး ဘာသာတရား တည်တံ့ အတွက် အကြောင်းခံဖြစ်ပါသည်။ဂုဏ်အသရေနှင့် အခွင့်အာဏာကို ယူဆောင်လာကာ ကြီးစွာ သော ဆုလာဘ် လည်း ရှိပါသည်။ဂျေဟာဒ် တွင် ရှဟာဒသ် (ခ) အာဇာနည် ဖြစ်ပြီးနောက် ဂျန္နသ် (ခ)သုခဘုံ အတါဥ် ကတိ ပေး ထားပါသည်။
ကျမ်းကိုး - ရှိက်ခ် ဟူရေ အာမေလီ ၊ ဝစာအေလွတ်ရှ်ရှီအဟ် ၊ ဟီဂျရီ သက္ကရာဇ် ၁၄၁၆ ခုနှစ် ၊ အတွဲ ၁၅ ၊ စာမျက်နှာ ၉၄
အစ္စလာမ်တွင် ဂျေဟာဒ် ၏ အဆင့် တန်ဖိုးကိုလေ့လာ ကြည့်မည်ဆိုလျင်
ဂျေဟာဒ် ၏ အရေးပါမှုနှင့် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ် မှု နှင့်ပတ်သက်၍ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ၏ အာယသ် တော်များ နှင့် ဟဒီးစ်တော်များ တွင် အများအပြား လာရှိပါတယ်။ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ၏ စူရဟ် သောင်ဗဟ် ၏ အာယသ်တော် အမှတ် ၂၀ နှင့် ၂၁ တွင် အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် သခင်၏လမ်းတော်၌ မိမိ တို့၏ ဘဝနှင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာ ဖြင့် ဂျေဟာဒ် ပြုသူများ အတွက် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် အနီး တွင် မြင့်မား သော ရာထူး ရှိ ကြောင်း ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤ ကဲ့သို့သောလူများသည် လွတ်မြောက် သူ များ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။
၎င်းတို့သည် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် ၏ ကရုဏာတော် ၊ အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် ၏ နှစ်မြို့ မှု နှစ်သက် မှု နှင့် ထာဝရ ဂျန္နသ် သုခဘုံ ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့ အား သတင်း ကောင်း ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
စူရဟ် နေစာ ၏ အာယသ်တော် အမှတ် ၉၅ အရ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သည် ဂျေဟာဒ် ပြုသူ မွတ်စလင်မ်များကို အခြားမွတ်စလင်မ် များထက် သာလွန်သော အဆင့်အတန်းကို ချီးမြှင့် ပေးသနား ထားပါ တယ်။
အချို့သော ဟဒီးစ် များတွင် ဂျေဟာဒ် ကို အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သည် မိမိ၏ အန်ဗီယာ (အ.စ) နှင့် အထူးကျေးကျွန်များ အတွက် ဖွင့်လှစ်ပေးထားသည့် ဂျန္နသ်သူခဘုံ တံခါးများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် မိတ်ဆက် ပေးထားပါတယ်။ ရီဝါယသ်တော်တစ်ခု တွင် ဂျေဟာဒ် သည် ဝါဂျစ်ဗ် အလုပ်များ ပြီးနောက် အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံး လုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး အခြားရီဝါယသ်တော် တစ်ခုတွင် ဂျေဟာဒ် သည် အစ္စလာမ် ကိုလက်ခံပြီးနောက် အမွန်မြတ်ဆုံးလုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း လာ ရှိပါတယ်။
ထို့အပြင် အချို့သော ရီဝါယသ် တော် များတွင် အစ္စလာမ်၏ မြင့်မြတ်သော အထွတ် အထိပ် ဖြစ်ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။ ထိုပြင် အချို့ ရီဝါယသ် တော်များ တွင် ဂျေဟာဒ် ကို အီမာန် ၏မဏ္ဍိုင် တစ်ခု အဖြစ် ဆိုထားပါတယ်။
ရှီအဟ်ဓမ္မသတ်ပညာရှင် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မိုဟမ္မဒ် ဖွာဇေလ် လန်ကရာနီ ၏ အဆိုအရ ဂျေဟာဒ် ၏ အရေးပါမှု ၊ ဆုလာဘ် နှင့် ဆဝါးဗ် ၊ အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် အတွက် အသတ်ခံရခြင်း နှင့် ဘာသာ သာသနာ ပြန်လည်ရှင်သန်ရန် ဖြစ်သည့် အတွက်ကြောင့် ကာအေဒဟ် ဒဖ်အ်အေ ဇရရ်မိုဟသမလ် ( قاعده دفع ضرر مُحتَمَل) မမြောက်ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။
ဂျေဟာဒ် ၏ ရည်ရွယ်ချက် နှင့် သက်ရောက်မှုများကို လေ့လာကြည့်မည်ဆိုလျင်
ဂျေဟာဒ် အတွက် သက်ရောက်မှုများ နှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ဖော်ပြထားပြီး အချို့မှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ပြဿနာကို ငြိမ်းအေး အောင်ပြုခြင်း
(၂) အဖိနှိပ်ခံများ နှင့် အားနည်းသူများကို အားပေးကူညီခြင်း
(၃)ရှေးရ်က် နှင့် ရုပ်တုဆင်းတု တိုက်ဖျက်ခြင်း
(၄)ဖိနှိပ်မှုနှင့် ကျူးကျော် မှု ကို တားဆီးရန်
(၅)ဘာသာသာသနာ ၏ ညီညွတ်မှု နှင့် တည်တံ့ မှု
(၆)အေဗါဒသ်ပြုသည့်နေရာများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း
ဂျေဟာဒ် နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံး အမိန့်
ဂျေဟာဒ် နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံး အမိန့် ကျရောက်သည့် မည်သည့် အာယသ် နှင့် မည်သည့် အချိန်အခါ တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်နှင့် ပတ်သက်၍ သဖ်စီးရ် ပညာရှင်များ အကြား သဘောထားကွဲလွဲမှုရှိပါတယ်။ ဖခ်ရေရာဇီး နှင့် သွဗရစီ ကဲ့သို့သောသဖ်စီးရ် ပညာရှင်များ က ဂျေဟာဒ် ခွင့်ပြုသည့် အာယသ်၊ ပထမဆုံး အမိန့် နှင့် ဂျေဟာဒ် ခွင့်ပြုချက် သည် မက္ကဟ် မြို့ ရှိ ၏ မွတ်ရှ်ရေက်များ ကို ဆန့်ကျင်သည့် မွတ်စလင်မ် များအတွက် ကျရောက် လာသည် ဖြစ်ကြောင်း ဆိုထားကြပါတယ်။
သဖ်စီးရ် ပညာရှင်များ ၏အဆိုအရ မက္ကဟ်မြို့၏ မွတ်ရှ်ရေက် များသည် မွတ်စလင်မ် များကို ဒုက္ခပေး ရိုက်နှက် လေ့ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းကွဲ၊ ဒဏ်ရာ ရထားသည့် မွတ်စလင်မ်များ သည် တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ထံသို့ လာရောက်၍ တိုင်တည် ကြပြီး တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ထံ ဂျေဟာဒ် ပြုခွင်ပေးရန် တောင်းဆို ခဲ့ပါတယ်။ တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) သည် ၎င်းတို့အား စိတ်ရှည်သည်းခံရန် မိန့်ကြားတော်မူပြီး ယခုတိုင် ဂျေဟာဒ် အမိန့်တော် မကျလာသေးကြောင်း မိန်ကြားခဲ့ပါသည်။ အဲဒီလိုဖြင့် ဟစ်ဂျ်ရသ် (ခ) ပြောင်းရွှေ့ အခြေချခြင်း ပြုခဲ့ကြပြီး မွတ်စလင်မ်များ အနေဖြင့် မက္ကဟ် မြို့ မှ မဒီနာ မြို့ သို့ ရောက်ရှိလာကြပါသည်။ ခုနစ်လအကြာတွင် ဂျေဟာဒ် ခွင့်ပြုသည့် အာယသ်ကျရောက် ခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် ပထမဆုံး ဂျေဟာဒ် အမိန့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အချို့ သဖ်စီးရ် ပညာရှင်များ က စူရဟ် ဗကရဟ် ၏ အာယသ်တော် အမှတ် ၁၉၀ وَ قَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ (၎င်းပြင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏လမ်းတော်၌ အသင်တို့အား တိုက်ခိုက်ကြသူများ ကို ဆန့်ကျင် ဂျေဟာဒ် ပြု ကြကုန်လော့။ ) သည် ဂျေဟာဒ် အတွက် အမိန့်ပေးသော ပထမဆုံး အာယသ်တော် ဖြစ်ပါတယ်။ ။ အလ္လာဟ့် ရန်သူများ နှင့် ဂျေဟာဒ် ပြုရန် အမိန့် ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အချို့ သဖ်စီးရ် ပညာရှင်များ ကလည်း စူရဟ် သောင်ဗဟ် ၏ အာယသ်တော် ၁၁၁ اِنَّ اللّٰہَ اشۡتَرٰی مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اَنۡفُسَہُمۡ وَ اَمۡوَالَہُمۡ بِاَنَّ لَہُمُ الۡجَنَّۃَ ؕ یُقَاتِلُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ فَیَقۡتُلُوۡنَ وَ یُقۡتَلُوۡنَ ۟ وَعۡدًا عَلَیۡہِ حَقًّا فِی التَّوۡرٰىۃِ وَ الۡاِنۡجِیۡلِ وَ الۡقُرۡاٰنِ ؕ وَ مَنۡ اَوۡفٰی بِعَہۡدِہٖ مِنَ اللّٰہِ فَاسۡتَبۡشِرُوۡا بِبَیۡعِکُمُ الَّذِیۡ بَایَعۡتُمۡ بِہٖ ؕ وَ ذٰلِکَ ہُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡ အဓိပ္ပာယ် ( အမှန်စင်စစ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အီမာန်ယုံကြည်သူများထံမှ သူတို့၏အသက်များနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာများကို သူတို့အတွက် ဂျန္နသ်သုခဘုံနှင့် (အစားပေးပြီး) ဝယ်ယူတော်မူခဲ့ ပါတယ်။ သူတို့သည် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်၏ လမ်းတော်တွင် စစ်တိုက်ကြပါ တယ်။ သို့ဖြစ်ရာ သူတို့သည် (ရန်သူများကို)သတ်ဖြတ်ကြပြီး သူတို့သည် (ရန်သူများ၏)သတ်ဖြတ်မှုကိုလည်း ခံကြရပါသည်။ အရှင်မြတ်သည် အရှင်မြတ်အပေါ်တွင် တာဝန်ရှိကြောင်း၊ သောင်ရသ်ကျမ်း၊ အင်ဂျီလ်ကျမ်းနှင့် ကုရ်အာန် ကျမ်းတော်မြတ်၌ မှန်ကန်စွာ ကတိပြုထားတော်မူခဲ့ပါ တယ်။ ၎င်းနောက် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် ထက် ပိုပြီး မိမိကတိကို ပြည့်ဝအောင် ဆောင်ရွက်သူ မည်သူရှိသနည်း? သို့ဖြစ်ရာ အသင်တို့သည် အသင်တို့ အချင်းချင်း ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု နှင့် ပတ်သက်၍ ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ကြပါလေ။ ထို့ပြင် ဤသည် ကြီးကျယ် သော အောင်မြင်မှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ) အား ပထမဆုံး အာယသ်တော် အဖြစ် ဆိုထားကြပြီး ဤ အာယသ်တော် ဖြင့် ဂျေဟာဒ် ပြုရန် အမိန့် ကျခဲ့ကြောင်း ဆိုထားကြပါတယ်။
အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ် မိုရှီရာဇီး အရ «အေဇ်န်» ဟူသောစကားလုံးကိုဖော်ပြသည့် အေဇ်န် နေဂျေဟာဒ် အာယသ်တော် ၏ လေသံ သည် ဂျေဟာဒ် အတွက်ပထမပညတ်၏ခေါင်းစဉ်နှင့် ပိုမို သင့်လျော်ကြောင်း ဆိုတာ ပါတယ်။ စူရဟ် သောင်ဗဟ် ၏ အာယသ်တော် ၁၁၁ ကို ကိုးကား၍ အချို့သော သဖ်စီးရ် ပညာရှင်များ အချို့ကအတိတ် က ရှရီအီ အားလုံးတွင် လည်း ဂျေဟာဒ် အတွက် အမိန့် ရှိသည်ဟု ဆိုကြပါတယ်။
ဂျေဟာဒ် အကြောင်း တစေ့ တစောင်း (၂) ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။အင်န်ရှာအလ္လာဟ်
