အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
မနုဿလူတိုင်း ဟာ မွေးတစ်နေ့ ဖြစ်သလို သေတစ်နေ့ ဖြစ်၍ အာခေရသ် ခရီး ကို ဖြတ်သန်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ H.I ဆယက်ဒ် မိုသဇာ အလီ ဇိုက်ဒီ မှ တရားပွဲ တစ်ခု တွင် ဟောကြားခဲ့ချက် ကို အခြေခံပြီး တင်ပြရမည် ဆိုလျင် ကြာသပတေးည တိုင်း ဤ အခွင့် အရေး အာခေရသ် တွင် နေရာကောင်း ရရန် အတွက် နမာဇ် ဝတ်ပြုရေး ကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
အာခေရသ် တွင် နေရာကောင်း ရရန် အတွက် နမာဇ် ကို ဤကဲ့သို့ နီယသ် ပြုရပါမည် ။ ကျနော်မျိုး သို့မဟုတ် ကျမမျိုး နမာဇ် ၂ရကတ် ဝတ်ပြုပါတယ်။ ဤနမာဇ် ၏ ဆဝါးဗ် ကို တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ အွန်မသ် ၏ ရှိသမျှ မရ်ဟွန်မ်တိုင်း အား ဟဒီရဟ် ပေးရန် ဝတ်ပြုပါ၏။
၂ရကတ်သ် ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမရကတ်သ် တွင် စူရဟ် ဟမ်ဒ် ၊ စူရဟ် ကာဖေရူးန် နှင့် စူရဟ် သောင်ဟီးဒ် ကို ဖတ်ရမည်။
ဒုတိယရကတ်သ် တွင်လည်း ပထမရကတ်သ် အတိုင်း စူရဟ် ဟမ်ဒ် ၊ စူရဟ် ကာဖေရူးန် နှင့် စူရဟ် သောင်ဟီးဒ် ကို ဖတ်ရမည်။
ပြီးနောက် ဤနမာဇ် ၏ ဆဝါးဗ် ကို တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ အွန်မသ် ၏ ရှိသမျှ မရ်ဟွန်မ်တိုင်း အား ဟဒီရဟ် အဖြစ် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် လက်ခံပေးရန် အရှင် ထံ ဒိုအာ ပြုရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
အင်န်ရှာအလ္လာဟ် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် အနေဖြင့် ဤ နမာဇ် ၏ ဆဒ်ကဟ် ဖြင့် နမာဇ် ဝတ်ပြုသူ၏ ဗရ်ဇက်ခ် ကို ကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပြီး ၎င်း အား အာခေရသ် တွင် နေရာကောင်း ချီးမြှင့် ပေးသနား မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
H.I ဆယက်ဒ် မိုသဇာ အလီ ဇိုက်ဒီ ၏ အဆိုအရ ကျနော်တို့ လက်ရှိ လောကီမှာတောင်း အိမ်ကောင်းကောင်း နေရာ ကောင်းကောင်း ပိုင်ဆိုင် နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းကြသလို အာခေရသ် မှာ နေရာကောင်း နေနိုင်ရန် ကြိုးပမ်း သင့်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment