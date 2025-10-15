ရှမ်းမွန်ရှ်ရှိက်ခ် အစည်းအဝေးကို အာရပ်များ မည်ကဲ့သို့ သုံးသပ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အမေရိကန်၊ ကာတာ၊ အီဂျစ် နှင့် တူရကီတို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် အီဂျစ်တွင် ရှမ်းမွန်ရှ်ရှိက်ခ် ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံသည် » ဂါဇာ သဘောတူညီချက်« ဟုခေါ်သည့် သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြင့် အဆုံး သတ်ခဲ့ ပါတယ်။
စစ်ပွဲပြီးဆုံးကြောင်း ဒေါ်နယ် ထရမ့် က ကြေငြာခဲ့သော်လည်း အာရပ် များသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် ပြင်းပြင်း ထန်ထန် တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။
အာရပ်များ အနေဖြင့် ရှမ်းမွန်ရှ်ရှိက်ခ် အစည်းအဝေးကို သံတမန်ရေးရာနှင့် စိတ်ကူးယဉ်ပြသမှုတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ရှမ်းမွန်ရှ်ရှိက်ခ် ငြိမ်းချမ်းရေးသည် ထရမ့် ၏ စိတ်ကူးယဉ်မှုများ၏ နောက်ထပ် လက်တွေ့ ဖြစ်ရပ် တစ်ခုမျှသာဖြစ်ကြောင်း ဆိုကြပါတယ်။
အချို့က ရန်လိုမှုနှင့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို ကြံ့ကြံခံ ခုခံခြင်း၏ အောင်ပွဲအား ထောက်ပြခဲ့သပါတယ်။ စစ်ပွဲရပ်စဲခြင်းသည် နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်များမဟုတ်ဘဲ ဂါဇာရှိပြည်သူများနှင့် တိုက်ခိုက်ရေးသမားများ၏ တည်ကြည်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။
အာရပ် အများအပြားက အဆိုပါအစည်းအဝေးကို »မဟာအာဏာကြီးများ၏ဝန်ဆောင်မှုအတွက် သံတမန် ရေးရာပြသမှု တစ် ခု« ဟု ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ပါလက်စတိုင်းတို့၏ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် အခွင့် အရေးများ အပြည့်အ၀ အာမခံချက် မရမချင်း စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေး ရှိလာမည်မဟုတ်ကြောင်း အာရပ် အများ အပြားက ထောက်ပြကြပါတယ်။
အမေရိကန် နှင့် အစ္စရေး တို့သည် ကတိတည်မည့်သူများ မဟုတ်ကြသည်ကို သိ၍ ရှမ်းမွန်ရှ်ရှိက်ခ် အစည်းအဝေး တွင် အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ မှ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း မပြုခဲ့ချေ။
