အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawza News Agency ၏ တင်ပြထားချက်ကို ကိုးကားပြီး တင်ပြမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ မှ အမျိုးသားများ ဆံပင် ရှည် ထားခြင်း နှင့် လက်သည်းရှည် ခြင်း ဆိုင်ရာ ရှရီအီ ကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်သည့် ရှရီအီ မေးမြန်း ချက်အား ဖြေကြား ပေးထား ပါတယ်။
ရှရီအီဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ ထံမေးထား သည့် အမေး နှင့် အဖြေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်တယ်။
မေးခွန်း
အမျိုးသားများ အနေဖြင့် ဆံပင် အရှည်ထားခြင်း လက်သည်းရှည်ထားခြင်းသည် ရှရီအသ် ၌ မည်သို့ လာရှိပါသနည်း? အမျိုးသားများအား မိမိ တို့၏ဆံပင်ကို နောက်ပြန်ချည်ရန် သို့မဟုတ် ကျစ်ဆံမြီးချရန် ခွင့်ပြု ပါထားပါသလား?
အဖြေ
မူအရ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာမရှိပါ။သို့သော် ဤလုပ်ရပ်သည် အမျိုးသမီးများ နှင့် ဆင်တူနေသည့် ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေမည် သို့မဟုတ် မကောင်းမှု ကို အကြောင်းခံ ဖြစ်စေမည် သို့မဟုတ် အနောက်တိုင်း အောက်တန်း ကျသော ယဉ်ကျေးမှုကို မြှင့်တင်သည့် အမျိုးအစားထဲသို့ ရောက်နေမည်ဆိုလျင် ခွင့်မပြုထားချေ။ (မပိုင်ချေ။ )
မှတ်ချက် ။ ။ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ အဖြေ သည် ရှင်းနေပါတယ်။ ဤအတွက်ကြောင့် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ သက္က်လီးဒ် ယူထားသူများသည် စောဒကတက်ခြင်း ၊ ဝေဖန်ခြင်း မပြုဘဲ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာ အီ၏ အဖြေအတိုင်း လိုက်နာ ကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးနောက် အမျိုးသမီးများ နှင့် ဆင်တူနေသည့် ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေမည် သို့မဟုတ် မကောင်းမှု ကို အကြောင်းခံ ဖြစ်စေမည် သို့မဟုတ် အနောက်တိုင်း အောက်တန်း ကျသော ယဉ်ကျေးမှုကို မြှင့်တင်သည့် အမျိုးအစားထဲသို့ ရောက်နေမည်ဆို စကားအား နားမလည် လျင် သက်ဆိုင်ရာ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ၏ ရုံးသို့ ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏အမြင်ကို တတ်ကျွမ်းသည့် အာလင်မ်ထံ ဖြစ်စေ မေးမြန်း နားလည် နိုင်ပါတယ်။
ရှရီအီဥပသေများကို လိုက်က်နာ ကျင့်သုံးသူတိုင်း လောကီ၊လောကုတ္တရာ အောင်မြင်ကြပါစေ။
****************************************************************
END / 251
Your Comment