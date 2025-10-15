အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးနောက် အစ္စရေးစစ်တပ်၏ ပထမဆုံးသော ကြီးမားသော ချိုးဖောက်မှုပြုလုပ် ၊ ပါလက်စတိုင်း ၉ ဦး ရှဟီးဒ် ဖြစ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Aaj.tv၏ အစီရင်ခံစာ အရ အမေရိကန်က ကြားဝင်စေ့စပ်ထားတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ပထမဆုံး ဖောက်ဖျက် မှုမှာ ပါလက်စတိုင်း အနည်းဆုံး ကိုးဦးထက်မနည်းကို အစ္စရေးစစ်တပ်က ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်ခဲ့ ပါတယ်။
ဂါဇာမြို့တော်မြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်း ခန်းယူနွတ်စ် တို့တွင် ပါလက်စတိုင်းတို့ နေရပ်ပြန်ရန် ကြိုးပမ်းနေချိန်၌ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနများ၏ ဖော်ပြချက်အရ သိရပါတယ်။
ဂါဇာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုအရ လွန်ခဲ့သည့်နေ့တွင် ရုပ်အလောင်း ၄၄ လောင်းကို ဆေးရုံများသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူ ၂၉ ဦးကို ဆေးကုသမှု ခံယူလျက်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
အပျက်အစီးများအောက် မှ ရုပ်အလောင်း ၃၈ လောင်းကို ဆယ်ယူရရှိခဲ့ပြီး လူအများအပြားသည် အပျက် အစီးများနှင့် ပျက်စီးနေသော အဆောက်အအုံများအောက်တွင် ဖုံးဖိဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များသည် စစ်ဘေး သင့်ဒေသများသို့ ဝင်ရောက်ရန် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေ ရပါတယ်။
ဝန်ကြီးဌာန၏အဆိုအရ ၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့မှစတင်၍ ဂါဇာတွင်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၆၇၉၁၃ ဦးအထိရှိလာပြီး ဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်မှာ ၁၇၀၁၃၄ ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်မြင်သက်သေများ၏ ပြောကြားချက်အရ အစ္စရေးလေကြောင်းနှင့် မြေပြင်စစ်ဆင်ရေးများသည် နယ်မြေ အသီးသီးတွင် ညဥ့်နက်သည်အထိ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အရပ်သားများ အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ခန်းယူနွတ်စ် တွင် အစ္စရေး မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်ဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသော်လည်း ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသသို့ အကူအညီများ မရောက်ရှိအောင် ဟန့်တားထား သည့် ဂါဇာနှင့် အီဂျစ်ကြား ရဖဟ် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုကို ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း အစ္စရေးက ကြေညာခဲ့ ပါတယ်။
အစ္စရေး အကျဉ်းသားတွေရဲ့ အလောင်းတွေကို ဟားမတ်စ်က မလွှဲပေးတဲ့အတွက် အခုလို ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့တာလို့ အစ္စရေး အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
အချို့နေရာများတွင် အပျက်အစီးများအောက်တွင် ဖုံးဖိနေ သောကြောင့် ရုပ်အလောင်းများကို ပြန်လည် ဆယ်ယူရန် အချိန်ယူရနိုင်ကြောင်း ဟားမတ်စ်က အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးနောက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ရဖဟ် ဖြတ်ကျော် အား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်ဟု ပါလက်စတိုင်းတို့က မျှော်လင့်ခဲ့သော်လည်း ထိုသို့ဖြစ်မလာသေး ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးသည် ဂါဇာကမ်းမြောင်သို့ တစ်ရက်လျှင် ကယ်ဆယ်ရေးထရပ်ကား အစီး ၃၀၀ သာ ခွင့်ပြုထားပြီး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်တွင် သဘောတူထားသည့် ထက်ဝက်ကျော်သာ ရှိကြောင်း ကုလ သမဂ္ဂက အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံလိုအပ်ချက်အတွက် လောင်စာ သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့များကိုသာ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမည်ဟု အစ္စရေးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကာလအတွင်း ကယ်ဆယ်ရေးကားအစီးရေ ၆၀၀ ခန့် နေ့စဉ်ဝင်ရောက်မည်ဟု မျှော်လင့် ရပါ တယ်။
အဗ်နာ သတင်းဌာန ၏ သုံးသပ်ချက်အရ အကြမ်းဖက် အစ္စရေး နှင့် အကြမ်းဖက် အမေရိကန် တို့သည် မည်သည့် အခ့ မှ ကတိတည်ကြမည့်သူများ မဟုတ်ကြောင်း တရားဝင်သည် မဝင်သည်ကသူတို့ အတွက် အဓိက မဟုတ် ဘဲ မိမိ အကျိုးအမြတ်ကိုသာ အဓိက ထားကြည့်သူများ ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
