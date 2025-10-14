  1. Home
ရှဟီးဒ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟစန် ဘကဲရ်ရီ ၏ အဖိုးတန် သွန်သင်မှု တစ်ခု

၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၅ - ၀၁:၂၃
News ID: 1738733
ရှဟီးဒ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟစန် ဘကဲရ်ရီ ၏ အဖိုးတန် သွန်သင်မှု တစ်ခု

ရှဟီးဒ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟစန် ဘကဲရ်ရီ ၏ အဖိုးတန် သွန်သင်မှု တစ်ခု အား အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ်များ သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ရန် တင်ပြ လိုက်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ အကျော်အမော် ရှဟီးဒ်များ မှ တစ်ဦး ဖြစ်သည့်  ရှဟီးဒ် ဗိုလ်ချုပ် ကြီး  ဟစန် ဘကဲရ်ရီ ၏ အဖိုးတန်  သွန်သင်မှု တစ်ခု အား အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ်များ သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ရန် တင်ပြမည် ဖြစ်ပါတယ်။

ဤအဖိုးတန် သွန်သင်မှု သည် ကျနော်တို့ အားလုံး ၏ ဘဝ တွင် အနည်း နှင့် အများ တွေ့ကြုံရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးနောက် လက်တွေ့ ကျင့်ရန်လည်း အလွန်ခက်ခဲမည် ဖြစ်ပါတယ်။

 ရှဟီးဒ် ဗိုလ်ချုပ် ကြီး  ဟစန် ဘကဲရ်ရီ ၏ အဖိုးတန်  သွန်သင်မှုမှာ - မိတ်ဆွေ အနေဖြင့် တစ်ဦးတစ်ယောက် ကြောင့် စိတ်ဆိုး သည့် အခါ နှစ်ရကတ်သ် နမာဇ် ဝတ်ပြုပါလေ။  ပြီးနောက် အလ္လာဟ်  ဟို အရှင်မြတ် ထံ  » အိုအလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ်သခင် !  အရှင်၏ ဤ ဗန်ဒဟ် (ကျေးကျွန် ) ဟာ ဂရုမပြု၊သတိမထားမိ၍ ကျနော် ကို စိတ်ဆိုး အောင် လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် သူကို ခွင့်လွတ် ပါတယ်။ အရှင်လည်း သူ့ကို ခွင့်လွတ် ပေးတော်မူပါ။ ...   « ဟု ဒိုအာ တောင်းဆို ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။

ရှဟီးဒ် ဗိုလ်ချုပ် ကြီး  ဟစန် ဘကဲရ်ရီ နှင့် အစ္စလာမ် ၏ ရှဟီးဒ် တိုင်း အပေါ် ငြိမ်းချမ်းခြင်း မင်္ဂလာ အဖြာဖြာ ကျ ရောက်ပါစေ။

